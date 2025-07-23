https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/israil-basbakani-netanyahuya-suikast-girisimi--1098092361.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya suikast girişimi
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya suikast girişimi
Sputnik Türkiye
İsrail Polisi, İsrail'de yaşayan ve hükümet karşıtı görüşleriyle bilinen 70’li yaşlarında bir kadının, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya suikast planladığı... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T17:35+0300
2025-07-23T17:35+0300
2025-07-23T17:35+0300
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Netanyahu'ya suikast planlamakla suçlanan hükümet karşıtı aktivist kadın gözaltına alındı.Polisin verdiği bilgiye göre, şüpheli kadın hem polis hem de İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından sorgulandı. Kadının, Netanyahu'nun güvenlik önlemleri hakkında bilgi ve silah temin etmeye çalıştığı, bu amaçla diğer protestocularla temasa geçtiği belirtildi.Tel Avivli olduğu belirtilen kadın, gözaltına alındıktan sonra, Başbakan ve devlet binalarından uzak durmasını şart koşan bir tedbir kararıyla serbest bırakıldı.Haberde, söz konusu kadın hakkında yarın terör ve ceza kapsamına giren suçlamalarla dava açılacağı ifade edildi. Polis ayrıca, şüphelinin adı ve adresine yönelik bir mahkeme kararıyla yayın yasağı bulunduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/israil-basbakani-netanyahu-zehirlendi-1098022367.html
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i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail polisi, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benjamin netanyahu
i̇srail, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail polisi, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benjamin netanyahu
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya suikast girişimi
İsrail Polisi, İsrail'de yaşayan ve hükümet karşıtı görüşleriyle bilinen 70’li yaşlarında bir kadının, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya suikast planladığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Netanyahu'ya suikast planlamakla suçlanan hükümet karşıtı aktivist kadın gözaltına alındı.
Polisin verdiği bilgiye göre, şüpheli kadın hem polis hem de İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından sorgulandı. Kadının, Netanyahu'nun güvenlik önlemleri hakkında bilgi ve silah temin etmeye çalıştığı, bu amaçla diğer protestocularla temasa geçtiği belirtildi.
Tel Avivli olduğu belirtilen kadın, gözaltına alındıktan sonra, Başbakan ve devlet binalarından uzak durmasını şart koşan bir tedbir kararıyla serbest bırakıldı.
Haberde, söz konusu kadın hakkında yarın terör ve ceza kapsamına giren suçlamalarla dava açılacağı ifade edildi. Polis ayrıca, şüphelinin adı ve adresine yönelik bir mahkeme kararıyla yayın yasağı bulunduğunu bildirdi.