https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kerem-akturkoglu-transferinde-karar-verildi-masada-yeni-formul-var-1098490134.html

Kerem Aktürkoğlu transferinde karar verildi: Masada yeni formül var

Kerem Aktürkoğlu transferinde karar verildi: Masada yeni formül var

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona çok yakın. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, oyuncunun ayrılığına onay verdi. Gözler şimdi Başkan Rui... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-11T08:42+0300

2025-08-11T08:42+0300

2025-08-11T08:42+0300

spor

kerem aktürkoğlu

nicolo zaniolo

manchester united

fenerbahçe

portekiz

perşembe

lizbon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088568640_0:148:2845:1748_1920x0_80_0_0_c259d8bb68c85b5ad0d60ea982043f4c.jpg

Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler, oyuncu ve kulübü Benfica ile 25 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Ancak Portekiz ekibi, transferin Şampiyonlar Ligi Play-Off turu sonrası gerçekleşmesini talep ediyordu.Portekiz basınına göre Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem’in ayrılığına onay verdi ve yerine alınabilecek isimlerden oluşan bir listeyi yönetime sundu. Bu listede Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo ve Manchester United’dan Antony yer alıyor.Şampiyonlar Ligi’nde kadrolar Perşembe akşamı bildirilecek olsa da, ilk maçtan 24 saat öncesine kadar iki yeni oyuncu eklenebiliyor. Bu nedenle Benfica’nın Kerem’i satıp yerine yeni bir transfer yapma ihtimali yüksek.Fenerbahçe, transferi bu hafta tamamlamak için yeniden özel uçakla Lizbon’a gitmeye hazırlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/tff-kotu-haberi-duyurdu-lige--6-puan-ile-baslayacak-1098467056.html

portekiz

perşembe

lizbon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kerem aktürkoğlu, nicolo zaniolo, manchester united, fenerbahçe, portekiz, perşembe, lizbon