Kerem Aktürkoğlu transferinde karar verildi: Masada yeni formül var

Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler, oyuncu ve kulübü Benfica ile 25 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Ancak Portekiz ekibi, transferin Şampiyonlar Ligi Play-Off turu sonrası gerçekleşmesini talep ediyordu.Portekiz basınına göre Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem’in ayrılığına onay verdi ve yerine alınabilecek isimlerden oluşan bir listeyi yönetime sundu. Bu listede Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo ve Manchester United’dan Antony yer alıyor.Şampiyonlar Ligi’nde kadrolar Perşembe akşamı bildirilecek olsa da, ilk maçtan 24 saat öncesine kadar iki yeni oyuncu eklenebiliyor. Bu nedenle Benfica’nın Kerem’i satıp yerine yeni bir transfer yapma ihtimali yüksek.Fenerbahçe, transferi bu hafta tamamlamak için yeniden özel uçakla Lizbon’a gitmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler, oyuncu ve kulübü Benfica ile 25 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Ancak Portekiz ekibi, transferin Şampiyonlar Ligi Play-Off turu sonrası gerçekleşmesini talep ediyordu.
Portekiz basınına göre Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem’in ayrılığına onay verdi ve yerine alınabilecek isimlerden oluşan bir listeyi yönetime sundu. Bu listede Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo ve Manchester United’dan Antony yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi’nde kadrolar Perşembe akşamı bildirilecek olsa da, ilk maçtan 24 saat öncesine kadar iki yeni oyuncu eklenebiliyor. Bu nedenle Benfica’nın Kerem’i satıp yerine yeni bir transfer yapma ihtimali yüksek.
Fenerbahçe, transferi bu hafta tamamlamak için yeniden özel uçakla Lizbon’a gitmeye hazırlanıyor.