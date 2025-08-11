https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kayseride-14-katli-apartmanda-yangin-mahsur-kalanlar-var-1098495825.html
Kayseri'de 14 katlı apartmanda yangın: 4'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
11:25 11.08.2025 (güncellendi: 12:31 11.08.2025)
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda 4'ü çocuk 8 kişinin dumandan etkilendiği yangın söndürüldü.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda 4'ü çocuk 8 kişinin dumandan etkilendiği yangın söndürüldü.
Yangının sebebi bilinmiyor
Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde 14 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanlar sırtlarda dışarı taşındı
Dumandan etkilenenler için itfaiye sepetiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, dumandan etkilenen bazı vatandaşları sırtında taşıyarak binadan çıkardı.
Yangın 1 saatte söndürülebildi
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangın sırasında kuş ve kedi gibi evcil hayvanlar da itfaiye ekiplerince binadan çıkartıldı.