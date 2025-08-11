Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/karsta-hayvan-barinagi-skandali-belediyeden-ilk-aciklama-geldi-1098514124.html
Kars’ta hayvan barınağı skandalı: Belediyeden ilk açıklama geldi
Kars’ta hayvan barınağı skandalı: Belediyeden ilk açıklama geldi
Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Söz konusu görüntülerde barınak çalışanlarının köpeklere...
köpek
yavru köpek
hayvan
hayvan hakları
hayvan hakları derneği (haytap)
hayvan yasası
hayvan cinayeti
kars
kars belediye başkanlığı
Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağında köpeklere işkence görüntüleri tepki çekti.Kars Belediye Başkanı Ötüken Şenger, sosyal medya hesabından sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Hayvanseverler ise barınaklardan gelen görüntülere tepki gösterdi.
kars
köpek, yavru köpek, hayvan, hayvan hakları, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan yasası, hayvan cinayeti, kars, kars belediye başkanlığı, kars valiliği
Kars’ta hayvan barınağı skandalı: Belediyeden ilk açıklama geldi

17:46 11.08.2025
köpek barınağı
Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağında çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Söz konusu görüntülerde barınak çalışanlarının köpeklere işkence ettiği anlar yer aldı. Kars Belediye Başkanı Ötüken Şenger, olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağında köpeklere işkence görüntüleri tepki çekti.
Kars Belediye Başkanı Ötüken Şenger, sosyal medya hesabından sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Hayvanseverler ise barınaklardan gelen görüntülere tepki gösterdi.
