Kars’ta hayvan barınağı skandalı: Belediyeden ilk açıklama geldi

Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Söz konusu görüntülerde barınak çalışanlarının köpeklere... 11.08.2025

Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağında köpeklere işkence görüntüleri tepki çekti.Kars Belediye Başkanı Ötüken Şenger, sosyal medya hesabından sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Hayvanseverler ise barınaklardan gelen görüntülere tepki gösterdi.

