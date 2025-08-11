https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/karsta-hayvan-barinagi-skandali-belediyeden-ilk-aciklama-geldi-1098514124.html
Kars’ta hayvan barınağı skandalı: Belediyeden ilk açıklama geldi
Kars’ta hayvan barınağı skandalı: Belediyeden ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağında çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Söz konusu görüntülerde barınak çalışanlarının köpeklere... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T17:46+0300
2025-08-11T17:46+0300
2025-08-11T17:46+0300
türki̇ye
köpek
yavru köpek
hayvan
hayvan hakları
hayvan hakları derneği (haytap)
hayvan yasası
hayvan cinayeti
kars
kars belediye başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093190151_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4eb82e30ef08f9cfc8a48005d809e88.jpg
Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağında köpeklere işkence görüntüleri tepki çekti.Kars Belediye Başkanı Ötüken Şenger, sosyal medya hesabından sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Hayvanseverler ise barınaklardan gelen görüntülere tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/duzce-valiligi-sahipsiz-hayvanlarin-toplanmasi-sirasinda-ozensiz-davranan-personel-gorevden-1097883039.html
türki̇ye
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093190151_13:0:661:486_1920x0_80_0_0_19f118257059dcbb1a7a5b42a5f09846.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
köpek, yavru köpek, hayvan, hayvan hakları, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan yasası, hayvan cinayeti, kars, kars belediye başkanlığı, kars valiliği
köpek, yavru köpek, hayvan, hayvan hakları, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan yasası, hayvan cinayeti, kars, kars belediye başkanlığı, kars valiliği
Kars’ta hayvan barınağı skandalı: Belediyeden ilk açıklama geldi
Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağında çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Söz konusu görüntülerde barınak çalışanlarının köpeklere işkence ettiği anlar yer aldı. Kars Belediye Başkanı Ötüken Şenger, olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağında köpeklere işkence görüntüleri tepki çekti.
Kars Belediye Başkanı Ötüken Şenger, sosyal medya hesabından sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Hayvanseverler ise barınaklardan gelen görüntülere tepki gösterdi.