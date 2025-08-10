Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/gorenler-tanimakta-zorlandi-ajda-pekkan-imajini-bastan-asagi-yeniledi-1098475805.html
Görenler tanımakta zorlandı: Ajda Pekkan imajını baştan aşağı yeniledi
Görenler tanımakta zorlandı: Ajda Pekkan imajını baştan aşağı yeniledi
Sputnik Türkiye
Ajda Pekkan, yıllardır kullandığı sarı saç renginden vazgeçerek kumral tonlara geçti. Pekkan konser fotoğraflarını, filtre uygulamasıyla paylaştı. 10.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-10T10:17+0300
2025-08-10T10:17+0300
yaşam
ajda pekkan
i̇maj
saç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098475857_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_30f5b6c4dd7267d9bb26d0640777f0b6.jpg
Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Konserde en çok dikkat çeken detay ise şüphesiz imaj değişikliği oldu.Ajda Pekkan saç rengini değiştirdiUzun yıllardır imzası haline gelen platin sarısı saçlarından vazgeçen 79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnede kumral tonlarıyla yeni bir görünüm sergiledi.Sosyal medyada paylaştıAjda Pekkan’ın yeni imajı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bazı takipçileri; "Tanıyabilene aşk olsun" şeklinde yorumlar yaparken bazı takipçileri ise Pekkan'ı Demet Akalın ile Seren Serengil'e benzetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/vucudunun-gelisimi-ispanyol-basininda-manset-oldu-iste-yeni-arda-guler-1098396502.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098475857_88:0:808:540_1920x0_80_0_0_50c5300ddb95e185df3d2dd97d3d27d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ajda pekkan imajını baştan aşağı yeniledi, ajda pekkan, ajda pekkan imaj
ajda pekkan imajını baştan aşağı yeniledi, ajda pekkan, ajda pekkan imaj

Görenler tanımakta zorlandı: Ajda Pekkan imajını baştan aşağı yeniledi

10:17 10.08.2025
Ajda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
Abone ol
Ajda Pekkan, yıllardır kullandığı sarı saç renginden vazgeçerek kumral tonlara geçti. Pekkan konser fotoğraflarını, filtre uygulamasıyla paylaştı.
Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Konserde en çok dikkat çeken detay ise şüphesiz imaj değişikliği oldu.

Ajda Pekkan saç rengini değiştirdi

Uzun yıllardır imzası haline gelen platin sarısı saçlarından vazgeçen 79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnede kumral tonlarıyla yeni bir görünüm sergiledi.

Sosyal medyada paylaştı

Ajda Pekkan’ın yeni imajı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bazı takipçileri; "Tanıyabilene aşk olsun" şeklinde yorumlar yaparken bazı takipçileri ise Pekkan'ı Demet Akalın ile Seren Serengil'e benzetti.
Ajda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
Ajda Pekkan
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
SPOR
Vücudunun gelişimi İspanyol basınında manşet oldu: 'İşte yeni Arda Güler'
6 Ağustos, 12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала