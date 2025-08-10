https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/gorenler-tanimakta-zorlandi-ajda-pekkan-imajini-bastan-asagi-yeniledi-1098475805.html

Görenler tanımakta zorlandı: Ajda Pekkan imajını baştan aşağı yeniledi

Görenler tanımakta zorlandı: Ajda Pekkan imajını baştan aşağı yeniledi

Sputnik Türkiye

Ajda Pekkan, yıllardır kullandığı sarı saç renginden vazgeçerek kumral tonlara geçti. Pekkan konser fotoğraflarını, filtre uygulamasıyla paylaştı. 10.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-10T10:17+0300

2025-08-10T10:17+0300

2025-08-10T10:17+0300

yaşam

ajda pekkan

i̇maj

saç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098475857_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_30f5b6c4dd7267d9bb26d0640777f0b6.jpg

Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Konserde en çok dikkat çeken detay ise şüphesiz imaj değişikliği oldu.Ajda Pekkan saç rengini değiştirdiUzun yıllardır imzası haline gelen platin sarısı saçlarından vazgeçen 79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnede kumral tonlarıyla yeni bir görünüm sergiledi.Sosyal medyada paylaştıAjda Pekkan’ın yeni imajı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bazı takipçileri; "Tanıyabilene aşk olsun" şeklinde yorumlar yaparken bazı takipçileri ise Pekkan'ı Demet Akalın ile Seren Serengil'e benzetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/vucudunun-gelisimi-ispanyol-basininda-manset-oldu-iste-yeni-arda-guler-1098396502.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ajda pekkan imajını baştan aşağı yeniledi, ajda pekkan, ajda pekkan imaj