Görenler tanımakta zorlandı: Ajda Pekkan imajını baştan aşağı yeniledi

Ajda Pekkan, yıllardır kullandığı sarı saç renginden vazgeçerek kumral tonlara geçti. Pekkan konser fotoğraflarını, filtre uygulamasıyla paylaştı. 10.08.2025, Sputnik Türkiye
Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Konserde en çok dikkat çeken detay ise şüphesiz imaj değişikliği oldu.Ajda Pekkan saç rengini değiştirdiUzun yıllardır imzası haline gelen platin sarısı saçlarından vazgeçen 79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnede kumral tonlarıyla yeni bir görünüm sergiledi.Sosyal medyada paylaştıAjda Pekkan’ın yeni imajı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bazı takipçileri; "Tanıyabilene aşk olsun" şeklinde yorumlar yaparken bazı takipçileri ise Pekkan'ı Demet Akalın ile Seren Serengil'e benzetti.
Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Konserde en çok dikkat çeken detay ise şüphesiz imaj değişikliği oldu.
Ajda Pekkan saç rengini değiştirdi
Uzun yıllardır imzası haline gelen platin sarısı saçlarından vazgeçen 79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnede kumral tonlarıyla yeni bir görünüm sergiledi.
Ajda Pekkan’ın yeni imajı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bazı takipçileri; "Tanıyabilene aşk olsun" şeklinde yorumlar yaparken bazı takipçileri ise Pekkan'ı Demet Akalın ile Seren Serengil'e benzetti.