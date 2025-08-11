https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/istanbul-ankara-izmirde-kira-fiyatlari-universite-ogrencileri-icin-ilce-ilce-kira-rehberi-1098494269.html

İstanbul, Ankara, İzmir'de kira fiyatları: Üniversite öğrencileri için ilçe ilçe kira rehberi

11.08.2025

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için tercih maratonu başladı. Ancak üniversiteye yerleşmek kadar, başka bir şehirde okuyacak öğrenciler için barınma da önemli bir sınav haline geldi. Devlet yurtlarına yerleşemeyen veya yurt tercih etmeyen öğrenciler, kiralık ev arayışına yöneliyor. İstanbul’da 2+1 kiralık daire fiyatları 26 bin TL ile 200 bin TL, Ankara’da 20 bin 500 TL ile 55 bin TL, İzmir’de ise 25 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.İstanbul’da kiralar ne kadar?Araştırmaya göre İstanbul’da 2+1 kiralık daire fiyatları geniş bir aralıkta seyrediyor. En düşük kiralar şehrin çeperindeki ilçelerde görülürken, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer gibi bazı merkezi bölgelerde fiyatlar 100 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Üniversite kampüslerine ve toplu ulaşım hatlarına yakın bölgelerde ise talep yoğunluğu kira ortalamalarını yükseltiyor.Ankara’da ucuz kiralık evler hangi ilçelerde?Ankara’da 2+1 kiralık daireler 20 bin 500 TL ile 55 bin TL arasında değişiyor. Çubuk, Yenimahalle ve Keçiören gibi ilçelerde alt bantta yer alan fiyatlar, Çankaya, Oran ve Çayyolu gibi bölgelerde 40 bin TL’nin üzerine çıkıyor. Üniversite bölgelerindeki talep, yaz aylarında kira fiyatlarının daha da yükselmesine neden oluyor.İzmir’de son durumİzmir’de 2+1 kiralık daire fiyatları 25 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Çiğli ve Buca gibi ilçeler alt fiyat aralığında yer alırken, Urla ve Güzelbahçe gibi sahil bölgelerinde kiralar üst sınıra ulaşıyor. Öğrencilerin yoğun yaşadığı Bornova ve Karşıyaka’da ise fiyatlar ortalamanın üzerinde seyrediyor.

