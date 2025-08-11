https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/istanbul-ankara-izmirde-kira-fiyatlari-universite-ogrencileri-icin-ilce-ilce-kira-rehberi-1098494269.html
İstanbul, Ankara, İzmir'de kira fiyatları: Üniversite öğrencileri için ilçe ilçe kira rehberi
İstanbul, Ankara, İzmir'de kira fiyatları: Üniversite öğrencileri için ilçe ilçe kira rehberi
Sputnik Türkiye
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemi başladı. Devlet yurtlarına yerleşemeyen veya yurt tercih etmeyen öğrenciler kiralık ev arayışlarına... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T11:00+0300
2025-08-11T11:00+0300
2025-08-11T11:00+0300
türki̇ye
üniversite
kira
yks 2025
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
i̇zmir
kadıköy
şişli
karşıyaka
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098494891_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86750ea1b737dfc991e0a09045a296e5.jpg
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için tercih maratonu başladı. Ancak üniversiteye yerleşmek kadar, başka bir şehirde okuyacak öğrenciler için barınma da önemli bir sınav haline geldi. Devlet yurtlarına yerleşemeyen veya yurt tercih etmeyen öğrenciler, kiralık ev arayışına yöneliyor. İstanbul’da 2+1 kiralık daire fiyatları 26 bin TL ile 200 bin TL, Ankara’da 20 bin 500 TL ile 55 bin TL, İzmir’de ise 25 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.İstanbul’da kiralar ne kadar?Araştırmaya göre İstanbul’da 2+1 kiralık daire fiyatları geniş bir aralıkta seyrediyor. En düşük kiralar şehrin çeperindeki ilçelerde görülürken, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer gibi bazı merkezi bölgelerde fiyatlar 100 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Üniversite kampüslerine ve toplu ulaşım hatlarına yakın bölgelerde ise talep yoğunluğu kira ortalamalarını yükseltiyor.Ankara’da ucuz kiralık evler hangi ilçelerde?Ankara’da 2+1 kiralık daireler 20 bin 500 TL ile 55 bin TL arasında değişiyor. Çubuk, Yenimahalle ve Keçiören gibi ilçelerde alt bantta yer alan fiyatlar, Çankaya, Oran ve Çayyolu gibi bölgelerde 40 bin TL’nin üzerine çıkıyor. Üniversite bölgelerindeki talep, yaz aylarında kira fiyatlarının daha da yükselmesine neden oluyor.İzmir’de son durumİzmir’de 2+1 kiralık daire fiyatları 25 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Çiğli ve Buca gibi ilçeler alt fiyat aralığında yer alırken, Urla ve Güzelbahçe gibi sahil bölgelerinde kiralar üst sınıra ulaşıyor. Öğrencilerin yoğun yaşadığı Bornova ve Karşıyaka’da ise fiyatlar ortalamanın üzerinde seyrediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/yuksek-kira-odeyenler-dikkat-hakkaniyet-indirimiyle-daha-dusuk-kira-odeyebilirsiniz--1098425374.html
türki̇ye
i̇zmir
kadıköy
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098494891_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_78caf9466657ab7367650327706ce5a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
üniversite, kira, yks 2025, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), i̇zmir, kadıköy, şişli, karşıyaka, beşiktaş
üniversite, kira, yks 2025, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), i̇zmir, kadıköy, şişli, karşıyaka, beşiktaş
İstanbul, Ankara, İzmir'de kira fiyatları: Üniversite öğrencileri için ilçe ilçe kira rehberi
Özel
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemi başladı. Devlet yurtlarına yerleşemeyen veya yurt tercih etmeyen öğrenciler kiralık ev arayışlarına hız verdi. İstanbul’da 26 bin–200 bin TL, Ankara’da 20 bin 500–55 bin TL, İzmir’de ise 25 bin–50 bin TL aralığında 2+1 kiralık daireler bulunuyor.
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için tercih maratonu başladı. Ancak üniversiteye yerleşmek kadar, başka bir şehirde okuyacak öğrenciler için barınma da önemli bir sınav haline geldi. Devlet yurtlarına yerleşemeyen veya yurt tercih etmeyen öğrenciler, kiralık ev arayışına yöneliyor. İstanbul’da 2+1 kiralık daire fiyatları 26 bin TL ile 200 bin TL, Ankara’da 20 bin 500 TL ile 55 bin TL, İzmir’de ise 25 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.
İstanbul’da kiralar ne kadar?
Araştırmaya göre İstanbul’da 2+1 kiralık daire fiyatları geniş bir aralıkta seyrediyor. En düşük kiralar şehrin çeperindeki ilçelerde görülürken, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer gibi bazı merkezi bölgelerde fiyatlar 100 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Üniversite kampüslerine ve toplu ulaşım hatlarına yakın bölgelerde ise talep yoğunluğu kira ortalamalarını yükseltiyor.
Ankara’da ucuz kiralık evler hangi ilçelerde?
Ankara’da 2+1 kiralık daireler 20 bin 500 TL ile 55 bin TL arasında değişiyor. Çubuk, Yenimahalle ve Keçiören gibi ilçelerde alt bantta yer alan fiyatlar, Çankaya, Oran ve Çayyolu gibi bölgelerde 40 bin TL’nin üzerine çıkıyor. Üniversite bölgelerindeki talep, yaz aylarında kira fiyatlarının daha da yükselmesine neden oluyor.
İzmir’de 2+1 kiralık daire fiyatları 25 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Çiğli ve Buca gibi ilçeler alt fiyat aralığında yer alırken, Urla ve Güzelbahçe gibi sahil bölgelerinde kiralar üst sınıra ulaşıyor. Öğrencilerin yoğun yaşadığı Bornova ve Karşıyaka’da ise fiyatlar ortalamanın üzerinde seyrediyor.