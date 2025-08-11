Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/israilin-saldirilarinda-olen-gazeteci-sayisi-6ya-yukseldi-1098501611.html
İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi
İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, dün gece Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci sayısı... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T12:47+0300
2025-08-11T13:04+0300
i̇srail- filistin çatışması
i̇srail
al jazeera
gazze
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098501028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de2c8454233cda87c150c5717c04305a.jpg
Gazze'de hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldığı saldırı sonucu gazeteci Muhammed el-Halidi'nin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.Açıklamada, "Sahat" medya platformu için çalışan Halidi'nin, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin çadırını doğrudan bombalayarak gerçekleştirdiği korkunç katliamda hayatını kaybeden 6. gazeteci olduğu" kaydedildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 238'e yükseldiği belirtildi.İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirmişti.İsrail ordusu açıklama yaparak saldırıda Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü belirtmişti. Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/israil-gazzenin-isgal-planini-onayladi-1098434196.html
i̇srail
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098501028_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_453a850d5935ead444c1bab125510099.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, al jazeera, gazze, gazze şeridi
i̇srail, al jazeera, gazze, gazze şeridi

İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi

12:47 11.08.2025 (güncellendi: 13:04 11.08.2025)
© AA / Mahmoud İssaİsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi
İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
© AA / Mahmoud İssa
Abone ol
İsrail ordusunun, dün gece Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 6'ya yükseldi.
Gazze'de hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldığı saldırı sonucu gazeteci Muhammed el-Halidi'nin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Sahat" medya platformu için çalışan Halidi'nin, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin çadırını doğrudan bombalayarak gerçekleştirdiği korkunç katliamda hayatını kaybeden 6. gazeteci olduğu" kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 238'e yükseldiği belirtildi.
İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirmişti.
İsrail ordusu açıklama yaparak saldırıda Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü belirtmişti. Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edilmişti.
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Başbakanlık Ofisi: 'Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı'
8 Ağustos, 07:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала