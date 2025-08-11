https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/israilin-saldirilarinda-olen-gazeteci-sayisi-6ya-yukseldi-1098501611.html

İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi

İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi

İsrail ordusunun, dün gece Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci sayısı... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Gazze'de hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldığı saldırı sonucu gazeteci Muhammed el-Halidi'nin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.Açıklamada, "Sahat" medya platformu için çalışan Halidi'nin, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin çadırını doğrudan bombalayarak gerçekleştirdiği korkunç katliamda hayatını kaybeden 6. gazeteci olduğu" kaydedildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 238'e yükseldiği belirtildi.İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirmişti.İsrail ordusu açıklama yaparak saldırıda Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü belirtmişti. Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edilmişti.

