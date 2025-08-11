Gram altında yeni tahmin: '4.500 TL seviyesini denemesi yakın olabilir'
23 Temmuz'da tarihi rekor kırdıktan sonra düşüşe geçen gram altın fiyatı, ağustos ayı itibarıyla yeniden toparlanma gösterdi. Cuma günü gram altın 4 bin 467 TL’ye çıktı. Peki altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte tarihi rekora ramak kala piyasaya ilişkin son tahminler...
2025’in en çok kazandıran yatırım aracı altında son dönemde inişli çıkışlı seyir devam ediyor.
Temmuz sonunda 4 bin 472 liraydı
23 Temmuz’da 4 bin 471 TL ile tarihi rekor kıran gram altın fiyatı, temmuz sonunda 4 bin 246 TL seviyelerine kadar gerilemişti.
Gram altında tansiyon yüksek
Ağustos ayı itibarıyla altında tansiyon yeniden yükseldi. Son süreçte önemli bir çıkış gösteren gram altın cuma günü 4 bin 467 TL seviyesini görerek tarihi rekora yaklaştı. Gün içi zirve seviyeyi gördükten sonra geri çekilen gram altın haftayı 4 bin 444 TL’den kapattı.
Faiz indirimi beklentisi altını oynattı
3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar rekor seviyelere yaklaşan gram altında yeni hedefleri açıkladı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Daha önce yaptığım yorumlarımda altın fiyatlarının yatay seyirde ve bir bant içerisinde hareket ettiğini, ons altının 3200-3450 dolar değerleri arasında dalgalanabileceğini paylaşmıştım. Nisan 2025’ten beri de bu trend devam ediyor. Altındaki yükselişin arkasındaki ana neden düşük gelen istihdam verileriyle beraber daha önceki ayların tarım dışı istihdam verilerinin de aşağı yönde revize edilmesi ile Trump'ın aşırı derecede faiz indirimini talep etmesi Fed'i faiz indirimine zorlayabilir beklentisidir. Faiz indirimi beklentileriyle beraber altın yukarı yönlü hareket etmiştir. Ancak hala belirlediğimiz bandın içerisinde kalması nedeniyle bunun bir yukarı trend hareketine dönüştüğünü söylememiz için erken.
Altında yükseliş olur mu?
Ons altında kritik nokta 3494 dolar seviyesidir. Bunun üzerinde uzun süre kalınması akabinde "stop alışlar" dediğimiz ters pozisyonların kapatılması emirlerini devreye sokar ki o zaman sert bir yükseliş görebiliriz. Ancak şimdilik o seviyenin denenip denenmeyeceğini izleyeceğiz. Altın yatay seyirde olsa da teknik olarak yukarı sinyalleri var. Eylül ayı faiz indirimi beklentisi devam ettiği sürece belirttiğimiz kritik seviyeyi deneme çabalarını görebiliriz.
Gram altında yeni hedef ne?
Gram altın da ons altın paralelinde hareket etmektedir ve burada da orta vade yukarı sinyalleri gelmiş durumdadır. Büyük olasılıkla 4.471 TL seviyesini kırmayı deneyebilir. Ancak mevcut verilerle 4.500 TL seviyesini denemesi yakın olabilir.
4 Ağustos, 19:38