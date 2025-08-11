Gram altında yeni tahmin: '4.500 TL seviyesini denemesi yakın olabilir'

“Daha önce yaptığım yorumlarımda altın fiyatlarının yatay seyirde ve bir bant içerisinde hareket ettiğini, ons altının 3200-3450 dolar değerleri arasında dalgalanabileceğini paylaşmıştım. Nisan 2025’ten beri de bu trend devam ediyor. Altındaki yükselişin arkasındaki ana neden düşük gelen istihdam verileriyle beraber daha önceki ayların tarım dışı istihdam verilerinin de aşağı yönde revize edilmesi ile Trump'ın aşırı derecede faiz indirimini talep etmesi Fed'i faiz indirimine zorlayabilir beklentisidir. Faiz indirimi beklentileriyle beraber altın yukarı yönlü hareket etmiştir. Ancak hala belirlediğimiz bandın içerisinde kalması nedeniyle bunun bir yukarı trend hareketine dönüştüğünü söylememiz için erken.