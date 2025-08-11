https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/gokyuzunde-solen-yasanacak-perseid-meteor-yagmurunu-en-iyi-gozlem-saatleri-ve-izleme-rehberi-1098501250.html
Gökyüzünde şölen yaşanacak: Perseid Meteor Yağmuru'nu en iyi gözlem saatleri ve izleme rehberi
2025’in en görkemli gökyüzü olayı Perseid meteor yağmuru başlıyor. Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek yağmur, unutulmaz bir görsel şölen sunacak. İşte gözlem saatleri, izleme noktaları ve tüm detaylar.
Her yıl düzenli olarak gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, 2025’te en yoğun dönemine 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece ulaşacak. NASA verilerine göre, bu yılki gözlemlerde saatte 100’e kadar meteor görülebilecek.Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecekHava koşullarının uygun olması halinde Perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenebilecek. Gözlem için şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgeler tavsiye ediliyor. En iyi gözlem saatleri ise gece yarısından sabaha kadar sürecek.Perseid meteor yağmurunun kaynağıBu meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Atmosfere yüksek hızla giren bu parçacıklar, sürtünme sonucu yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor.Gözlem için ipuçlarıUzmanlar, teleskop veya dürbüne gerek olmadığını, çıplak gözle daha geniş bir alanın görülebileceğini belirtiyor. Gözlerin karanlığa alışması için en az 20 dakika beklemek gerekiyor. Ayrıca, ışık kirliliğinden uzak yerler tercih edilmeli.Bir sonraki fırsat 2026’daPerseid meteor yağmuru her yıl Temmuz ortasında başlasa da en yoğun gözlemler Ağustos ortasında gerçekleşiyor. 2026’da da aynı tarihlerde gözlemlenebilecek, ancak 2025’teki yoğunluk daha yüksek olacak.
