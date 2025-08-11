Türkiye
Gökyüzünde şölen yaşanacak: Perseid Meteor Yağmuru'nu en iyi gözlem saatleri ve izleme rehberi
Gökyüzünde şölen yaşanacak: Perseid Meteor Yağmuru'nu en iyi gözlem saatleri ve izleme rehberi
Sputnik Türkiye
2025’in en görkemli gökyüzü olayı Perseid meteor yağmuru başlıyor. Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek yağmur, unutulmaz bir görsel şölen sunacak. İşte gözlem saatleri, izleme noktaları ve tüm detaylar.
Her yıl düzenli olarak gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, 2025’te en yoğun dönemine 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece ulaşacak. NASA verilerine göre, bu yılki gözlemlerde saatte 100’e kadar meteor görülebilecek.Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecekHava koşullarının uygun olması halinde Perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenebilecek. Gözlem için şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgeler tavsiye ediliyor. En iyi gözlem saatleri ise gece yarısından sabaha kadar sürecek.Perseid meteor yağmurunun kaynağıBu meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Atmosfere yüksek hızla giren bu parçacıklar, sürtünme sonucu yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor.Gözlem için ipuçlarıUzmanlar, teleskop veya dürbüne gerek olmadığını, çıplak gözle daha geniş bir alanın görülebileceğini belirtiyor. Gözlerin karanlığa alışması için en az 20 dakika beklemek gerekiyor. Ayrıca, ışık kirliliğinden uzak yerler tercih edilmeli.Bir sonraki fırsat 2026’daPerseid meteor yağmuru her yıl Temmuz ortasında başlasa da en yoğun gözlemler Ağustos ortasında gerçekleşiyor. 2026’da da aynı tarihlerde gözlemlenebilecek, ancak 2025’teki yoğunluk daha yüksek olacak.
12:40 11.08.2025
2025’in en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun anına ulaşacak. Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek olan yağmur, saatte 100’e yakın kayan yıldızla görsel bir şölen sunacak. İşte Perseid meteor yağmuru hakkında bilmeniz gerekenler.
Her yıl düzenli olarak gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, 2025’te en yoğun dönemine 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece ulaşacak. NASA verilerine göre, bu yılki gözlemlerde saatte 100’e kadar meteor görülebilecek.

Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek

Hava koşullarının uygun olması halinde Perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenebilecek. Gözlem için şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgeler tavsiye ediliyor. En iyi gözlem saatleri ise gece yarısından sabaha kadar sürecek.

Perseid meteor yağmurunun kaynağı

Bu meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Atmosfere yüksek hızla giren bu parçacıklar, sürtünme sonucu yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor.

Gözlem için ipuçları

Uzmanlar, teleskop veya dürbüne gerek olmadığını, çıplak gözle daha geniş bir alanın görülebileceğini belirtiyor. Gözlerin karanlığa alışması için en az 20 dakika beklemek gerekiyor. Ayrıca, ışık kirliliğinden uzak yerler tercih edilmeli.

Bir sonraki fırsat 2026’da

Perseid meteor yağmuru her yıl Temmuz ortasında başlasa da en yoğun gözlemler Ağustos ortasında gerçekleşiyor. 2026’da da aynı tarihlerde gözlemlenebilecek, ancak 2025’teki yoğunluk daha yüksek olacak.
