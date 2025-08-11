https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/galatasarayin-yeni-kalecisi-icin-muslera-devreye-girdi-1098490730.html
Galatasaray'ın yeni kalecisi için Muslera devreye girdi
Galatasaray'ın yeni kalecisi için Muslera devreye girdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Muslera’nın vedası sonrası kaleye Ederson’u düşünüyor. Okan Buruk, Uruguaylı efsaneye fikrini sordu, Muslera da tercihini Manchester City’nin... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T09:22+0300
2025-08-11T09:22+0300
2025-08-11T09:22+0300
spor
okan buruk
fernando muslera
manchester city
galatasaray
süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096672865_0:121:2270:1398_1920x0_80_0_0_48d1bd341298ea2e615372c0a3f765ef.jpg
Galatasaray, Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleyi devralacak ismi belirlemek için çalışmalara hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk, transfer sürecinde yalnızca teknik heyetin değil, kaleci departmanının ve kulüp içindeki önemli isimlerin görüşlerini de dikkate aldı.Bu kapsamda Buruk, Muslera ile özel bir görüşme yaparak listedeki adaylar hakkında fikrini aldı. Uruguaylı efsane, en güçlü aday olarak Manchester City’nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson’u işaret etti.Yönetim, bu önerinin ardından Ederson transferi için temaslarını sıklaştırdı. Oyuncunun maliyeti ve sözleşme durumu masaya yatırılırken, Galatasaray yönetimi olumlu sonuç almayı umut ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Ederson ile hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da kalede güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/kerem-akturkoglu-transferinde-karar-verildi-masada-yeni-formul-var-1098490134.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096672865_123:0:2147:1518_1920x0_80_0_0_93adfd5c3a76e369e6209c3673cf21ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
okan buruk, fernando muslera, manchester city, galatasaray, süper lig
okan buruk, fernando muslera, manchester city, galatasaray, süper lig
Galatasaray'ın yeni kalecisi için Muslera devreye girdi
Galatasaray, Muslera’nın vedası sonrası kaleye Ederson’u düşünüyor. Okan Buruk, Uruguaylı efsaneye fikrini sordu, Muslera da tercihini Manchester City’nin yıldız kalecisinden yana kullandı.
Galatasaray, Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleyi devralacak ismi belirlemek için çalışmalara hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk, transfer sürecinde yalnızca teknik heyetin değil, kaleci departmanının ve kulüp içindeki önemli isimlerin görüşlerini de dikkate aldı.
Bu kapsamda Buruk, Muslera ile özel bir görüşme yaparak listedeki adaylar hakkında fikrini aldı. Uruguaylı efsane, en güçlü aday olarak Manchester City’nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson’u işaret etti.
Yönetim, bu önerinin ardından Ederson transferi için temaslarını sıklaştırdı. Oyuncunun maliyeti ve sözleşme durumu masaya yatırılırken, Galatasaray yönetimi olumlu sonuç almayı umut ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Ederson ile hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da kalede güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor.