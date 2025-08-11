https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/galatasarayin-yeni-kalecisi-icin-muslera-devreye-girdi-1098490730.html

Galatasaray'ın yeni kalecisi için Muslera devreye girdi

Galatasaray'ın yeni kalecisi için Muslera devreye girdi

Galatasaray, Muslera'nın vedası sonrası kaleye Ederson'u düşünüyor. Okan Buruk, Uruguaylı efsaneye fikrini sordu, Muslera da tercihini Manchester City'nin... 11.08.2025

Galatasaray, Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleyi devralacak ismi belirlemek için çalışmalara hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk, transfer sürecinde yalnızca teknik heyetin değil, kaleci departmanının ve kulüp içindeki önemli isimlerin görüşlerini de dikkate aldı.Bu kapsamda Buruk, Muslera ile özel bir görüşme yaparak listedeki adaylar hakkında fikrini aldı. Uruguaylı efsane, en güçlü aday olarak Manchester City’nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson’u işaret etti.Yönetim, bu önerinin ardından Ederson transferi için temaslarını sıklaştırdı. Oyuncunun maliyeti ve sözleşme durumu masaya yatırılırken, Galatasaray yönetimi olumlu sonuç almayı umut ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Ederson ile hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da kalede güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

