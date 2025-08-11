https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/eve-carpan-gok-tasinin-dunyadan-daha-yasli-oldugu-ortaya-cikti-1098493344.html

ABD'de haziranda eve çarpan gök taşının, Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı. 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Georgia Eyalet Üniversitesi, eyalette 26 Haziran'da çarptığı evin çatısını delen gök taşına yönelik incelemesini tamamladı. Üniversitenin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, gök taşının yaklaşık 4.56 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi.Buna göre gök taşı, Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Georgia Üniversitesi Araştırmacısı Scott Harris, "Atmosfere giren bu gök taşı, eve çarpmadan önce uzun bir geçmişe sahip" ifadesini kullandı.UGA, eve giren parçadan çıkarılan 50 gramın 23 gramını aldı. Parçaları optik ve elektron mikroskobu kullanarak analiz eden Harris, meteoritin Düşük Metalli (L) sıradan bir Kondrit olduğuna inandığını ifade etti. Bu sınıflandırma, meteoritin 4.56 milyar yıl önce oksijen varlığında, yani Dünya'nın kendisinden daha eski bir zamanda oluştuğunu tahmin ettiği anlamına geliyor.

