https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/eve-carpan-gok-tasinin-dunyadan-daha-yasli-oldugu-ortaya-cikti-1098493344.html
Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'de haziranda eve çarpan gök taşının, Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T10:43+0300
2025-08-11T10:43+0300
2025-08-11T10:43+0300
dünya
dünya
abd
meteor
meteor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094581983_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_7721a2b62f2063a09a51da02e232ec9b.png
Georgia Eyalet Üniversitesi, eyalette 26 Haziran'da çarptığı evin çatısını delen gök taşına yönelik incelemesini tamamladı. Üniversitenin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, gök taşının yaklaşık 4.56 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi.Buna göre gök taşı, Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Georgia Üniversitesi Araştırmacısı Scott Harris, "Atmosfere giren bu gök taşı, eve çarpmadan önce uzun bir geçmişe sahip" ifadesini kullandı.UGA, eve giren parçadan çıkarılan 50 gramın 23 gramını aldı. Parçaları optik ve elektron mikroskobu kullanarak analiz eden Harris, meteoritin Düşük Metalli (L) sıradan bir Kondrit olduğuna inandığını ifade etti. Bu sınıflandırma, meteoritin 4.56 milyar yıl önce oksijen varlığında, yani Dünya'nın kendisinden daha eski bir zamanda oluştuğunu tahmin ettiği anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/evrenin-en-buyuk-kara-deligi-kesfedildi-36-milyar-gunes-kutlesinde-1098471320.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094581983_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_408ba78388994d5ffcff655012e02566.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya, abd, meteor, meteor
dünya, abd, meteor, meteor
Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
ABD'de haziranda eve çarpan gök taşının, Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı.
Georgia Eyalet Üniversitesi, eyalette 26 Haziran'da çarptığı evin çatısını delen gök taşına yönelik incelemesini tamamladı. Üniversitenin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, gök taşının yaklaşık 4.56 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi.
Buna göre gök taşı, Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni adı McDonough Meteorit olan bu meteor, ateş topu olarak gündüz gökyüzünde hızla ilerlerken Güneydoğu'da göz kamaştırdıktan sonra 26 Haziran'da Atlanta'ya çakıldı."
Georgia Üniversitesi Araştırmacısı Scott Harris, "Atmosfere giren bu gök taşı, eve çarpmadan önce uzun bir geçmişe sahip" ifadesini kullandı.
UGA, eve giren parçadan çıkarılan 50 gramın 23 gramını aldı. Parçaları optik ve elektron mikroskobu kullanarak analiz eden Harris, meteoritin Düşük Metalli (L) sıradan bir Kondrit olduğuna inandığını ifade etti.
Bu sınıflandırma, meteoritin 4.56 milyar yıl önce oksijen varlığında, yani Dünya'nın kendisinden daha eski bir zamanda oluştuğunu tahmin ettiği anlamına geliyor.