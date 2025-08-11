https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/donbassta-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098500870.html

Donbass'ta bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Donbass'ta bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Lunaçarskoye adlı yerleşim merkezlerinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1335 asker 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın uzun menzilli İHA imalat atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 140 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 312 uçak tipi İHA’sını imha etti.

