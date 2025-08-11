https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/danla-bilici-darp-eden-eski-sevgilisine-dava-acildi-1-yil-6-ay-hapsi-istendi-1098497363.html
Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisine dava açıldı: 1 yıl 6 ay hapsi istendi
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski sevgilisi Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kadına karşı basit yaralama suçundan iddianame düzenlendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Danla Bilic'in, eski sevgilisi Çetin'in bir kafeteryada kafasına ve çenesine yumruk attığını anlattığı yer alırken, Berk Çetin'in ise yumruk atmadığını söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Berk Çetin'in ‘kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski sevgilisi Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kadına karşı basit yaralama suçundan iddianame düzenlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Danla Bilic'in, eski sevgilisi Çetin'in bir kafeteryada kafasına ve çenesine yumruk attığını anlattığı yer alırken, Berk Çetin'in ise yumruk atmadığını söylediği aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede Berk Çetin'in ‘kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.