YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisine dava açıldı: 1 yıl 6 ay hapsi istendi
Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisine dava açıldı: 1 yıl 6 ay hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 11.08.2025
yaşam
berk çetin
danla bilic
cumhuriyet başsavcılığı
iddianame
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski sevgilisi Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kadına karşı basit yaralama suçundan iddianame düzenlendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Danla Bilic'in, eski sevgilisi Çetin'in bir kafeteryada kafasına ve çenesine yumruk attığını anlattığı yer alırken, Berk Çetin'in ise yumruk atmadığını söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Berk Çetin'in ‘kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250601/kizinizin-olum-haberini-3-4-gun-icinde-alirsiniz-demisti-danla-bilici-tehdit-eden-berk-cetin-ikinci-1096700120.html
SON HABERLER
Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisine dava açıldı: 1 yıl 6 ay hapsi istendi

Danla Bilic sosyal medya
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp eden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski sevgilisi Berk Çetin hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadına karşı basit yaralama suçundan iddianame düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Danla Bilic'in, eski sevgilisi Çetin'in bir kafeteryada kafasına ve çenesine yumruk attığını anlattığı yer alırken, Berk Çetin'in ise yumruk atmadığını söylediği aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede Berk Çetin'in ‘kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Danla Bilic - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2025
TÜRKİYE
'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' demişti: Danla Bilic'i tehdit eden Berk Çetin ikinci kez gözaltında
1 Haziran , 16:01
