Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Orman yangınları da masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Orman yangınları da masada

Kabine bugün Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde, İsrail'in Gazze'yi işgal planı ve Terörsüz Türkiye süreci gibi...

Kabine toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta masaya yatırılacak. Silah bırakma sürecinde son durum, istihbarat raporları ışığında ele alınacak.İsrail'in Gazze planıGazze'deki son durum da kabinede ele alınacak başlıklar arasında. İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasına Ankara tepkili. İsrail'in o kararına karşı atılabilecek adımlar kabinede görüşülecek.Orman yangınları kabine gündemindeKabine toplantısında, Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele, tahribat ve oluşan zarar da konuşulacak.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip, kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

