Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-orman-yanginlari-da-masada-1098511339.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Orman yangınları da masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Orman yangınları da masada
Sputnik Türkiye
Kabine bugün Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde, İsrail'in Gazze'yi işgal planı ve Terörsüz Türkiye süreci gibi... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T17:14+0300
2025-08-11T17:15+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı kabinesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098511177_0:411:2910:2048_1920x0_80_0_0_a49b81ee43db85847e17e862529d5801.jpg
Kabine toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta masaya yatırılacak. Silah bırakma sürecinde son durum, istihbarat raporları ışığında ele alınacak.İsrail'in Gazze planıGazze'deki son durum da kabinede ele alınacak başlıklar arasında. İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasına Ankara tepkili. İsrail'in o kararına karşı atılabilecek adımlar kabinede görüşülecek.Orman yangınları kabine gündemindeKabine toplantısında, Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele, tahribat ve oluşan zarar da konuşulacak.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip, kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/canakkalede-yine-orman-yangini-basladi-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1098504884.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098511177_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_5bf54825584d286b2ef0279b65be0742.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhurbaşkanlığı kabinesi
cumhurbaşkanlığı kabinesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Orman yangınları da masada

17:14 11.08.2025 (güncellendi: 17:15 11.08.2025)
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanlığı Kabinesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Kabine bugün Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde, İsrail'in Gazze'yi işgal planı ve Terörsüz Türkiye süreci gibi önemli başlıklar olacak.
Kabine toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta masaya yatırılacak. Silah bırakma sürecinde son durum, istihbarat raporları ışığında ele alınacak.

İsrail'in Gazze planı

Gazze'deki son durum da kabinede ele alınacak başlıklar arasında. İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasına Ankara tepkili. İsrail'in o kararına karşı atılabilecek adımlar kabinede görüşülecek.

Orman yangınları kabine gündeminde

Kabine toplantısında, Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele, tahribat ve oluşan zarar da konuşulacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip, kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
Çanakkale'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
TÜRKİYE
CANLI Çanakkale'de orman yangını: Denizden ve karadan tahliyeler başladı, havalimanı kapatıldı
14:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала