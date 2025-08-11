https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/cumhurbaskani-erdogan-ile-ermenistan-basbakani-pasinyan-telefonda-gorusu-1098507996.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüşü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddesini, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri oluşturdu.Görüşme Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Güney Kafkasya’da kalıcı barış vurgusuİki lider, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine de değinildi.Barış sürecine destek mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediğini belirtti. Paşinyan ise taraflar arasında güven artırıcı adımların önemine dikkat çekti.Normalleşme sürecinde yeni adımlarörüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki doğrudan temasların artırılması, ticari ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi konuları da gündeme geldi. Tarafların, önümüzdeki dönemde yüz yüze görüşme ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

