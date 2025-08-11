Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüşü

Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/cumhurbaskani-erdogan-ile-ermenistan-basbakani-pasinyan-telefonda-gorusu-1098507996.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddesini, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri oluşturdu.Görüşme Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Güney Kafkasya’da kalıcı barış vurgusuİki lider, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine de değinildi.Barış sürecine destek mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediğini belirtti. Paşinyan ise taraflar arasında güven artırıcı adımların önemine dikkat çekti.Normalleşme sürecinde yeni adımlarörüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki doğrudan temasların artırılması, ticari ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi konuları da gündeme geldi. Tarafların, önümüzdeki dönemde yüz yüze görüşme ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış süreci masaya yatırıldı. Liderler, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddesini, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri oluşturdu.
Görüşme Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Güney Kafkasya’da kalıcı barış vurgusu

İki lider, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine de değinildi.

Barış sürecine destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediğini belirtti. Paşinyan ise taraflar arasında güven artırıcı adımların önemine dikkat çekti.

Normalleşme sürecinde yeni adımlar

örüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki doğrudan temasların artırılması, ticari ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi konuları da gündeme geldi. Tarafların, önümüzdeki dönemde yüz yüze görüşme ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
