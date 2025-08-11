https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/cumhurbaskani-erdogan-ile-ermenistan-basbakani-pasinyan-telefonda-gorusu-1098507996.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüşü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T16:20+0300
2025-08-11T16:20+0300
2025-08-11T16:31+0300
dünya
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan
azerbaycan
güney kafkasya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098508824_0:295:1080:903_1920x0_80_0_0_5e59d8d37fc25c881f5bbc3e0dd0683c.png
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddesini, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri oluşturdu.Görüşme Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Güney Kafkasya’da kalıcı barış vurgusuİki lider, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine de değinildi.Barış sürecine destek mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediğini belirtti. Paşinyan ise taraflar arasında güven artırıcı adımların önemine dikkat çekti.Normalleşme sürecinde yeni adımlarörüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki doğrudan temasların artırılması, ticari ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi konuları da gündeme geldi. Tarafların, önümüzdeki dönemde yüz yüze görüşme ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/uluslararasi-iliskiler-uzmani-sambur-trump-putin-gorusmesi-bir-baslangic-niteliginde-olacak-1098504406.html
ermenistan
azerbaycan
güney kafkasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098508824_0:194:1080:1004_1920x0_80_0_0_ad7310167d8f4820f9c880bc174dd43d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan, güney kafkasya
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan, güney kafkasya
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüşü
16:20 11.08.2025 (güncellendi: 16:31 11.08.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış süreci masaya yatırıldı. Liderler, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddesini, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri oluşturdu.
Görüşme Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Güney Kafkasya’da kalıcı barış vurgusu
İki lider, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine de değinildi.
Barış sürecine destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediğini belirtti. Paşinyan ise taraflar arasında güven artırıcı adımların önemine dikkat çekti.
Normalleşme sürecinde yeni adımlar
örüşmede, Türkiye ve Ermenistan arasındaki doğrudan temasların artırılması, ticari ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi konuları da gündeme geldi. Tarafların, önümüzdeki dönemde yüz yüze görüşme ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.