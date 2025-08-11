https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/cumhurbaskani-erdogan-depremden-etkilenenlere-gecmis-olsun-dileklerimi-iletiyorum-1098514552.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden ilanihaye kurtulmak için fırsat penceresi aralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden ilanihaye kurtulmak için fırsat penceresi aralandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye kapsamında geçen hafta önemli adımların... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden ilanihaye kurtulmak için fırsat penceresi aralandı
18:28 11.08.2025 (güncellendi: 19:07 11.08.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye kapsamında geçen hafta önemli adımların atıldığını belirterek Türkiye'nin terörden ebediyen kurtulacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündem hakkında konuştu.
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Balıkesir'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındadır, her türlü destek verilecek. Muhalefeti, belediyesi ve kent sakinleriyle el ele vererek kentsel dönüşüm seferberliği yürütmemiz şart'' dedi.
'Geçen hafta anlamlı bir adım daha atıldı'
Terörsüz Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Terörsüz Türkiye hedefimize muhakkak ulaşarak göstereceğiz. Geçen hafta anlamlı bir adım daha atıldı. Terörden ilanihaye kurtulmak için fırsat penceresi aralandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik Komisyonu son derece kıymetliydi. Komisyonun ilk 2 toplantısında kararların oy birliğiyle alınması Terörsüz Türkiye için umut vericiydi. 86 milyonun bekasını, güvenliğini ilgilendiren meselenin çözümünde herkesin desteğini önemsiyoruz. Hep birlikte akan kanı durduralım, gözyaşını dindirelim istiyoruz. TBMM'deki komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz.
'Gıda enflasyonu 44 ayın en düşük seviyesini gördü'
Enflasyon hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Turizmde bu yılın ilk 6 ayında 25.8 milyar dolarla tüm zamanların gelir rekoru kırıldı. Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor. Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu 44 ayın en düşük seviyesini gördü. Ancak halen arzu ettiğimiz seviyede değil. Sanayi üretimimiz de iyi gidiyor. Artık daha fazla işletme KOBİ desteklerinden yararlanabilecek'' şeklinde konuştu.
'Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacaktır'
Türkiye'nin yükselişine kimsenin engel olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacaktır. Ülkemizin çeşitli ayak oyunlarıyla denklemlere iletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu zorlu yolculukta sadece dışardaki düşmanlarımız dikilmiyor, içerdeki uzantılarıyla da mücadele ediyoruz.
'Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı'
Ana muhalefete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son haftalarda yaşanan tartışmalar çarpık muhalefet olayı olduğu ortaya çıkmıştır. LGS üzerinde şüphe oluşturmaya çalıştılar, iddialarının hepsinin yalan olduğu ortaya çıkınca sessizce köşelerine çekildiler. Manavgat'taki rüşvet skandalını kapatmak için kumpaslara başvurdular. Hedef sadece hükümetimiz değil, çocuklarımızdı, devletimizdi, hizmetlerimizdi. Ellerine almışlar bir iftihar fırçası önlerine geleni kara çalıyorlar. Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır. 220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış, 199 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı. Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Her şey kanuna, nizama uygun yürütüldü. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin rüşvetçilerle, tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız. Ekmeğinizi yediğiniz devletinize karşı asgari de olsa mesuliyet duygusuyla hareket edin. Türkiye hukuk devletidir. Gerekli cezaları alacaklardır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız'' ifadesinde bulundu.
'Sanal bahis ürkütücü boyutlara ulaştı'
Sanal bahis ve kumar hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Son dönemde sanal bahis, kumar bağımlılığı da ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Bu illetin giderek yaygınlaşmasına sebep oluyor. Suç örgütlerinin de buralardan nemalandığını görüyoruz. Daha fazla can yanmadan devlet olarak bu illetin önünü kesmemiz gerekiyor.