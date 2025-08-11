https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/cumhurbaskani-erdogan-depremden-etkilenenlere-gecmis-olsun-dileklerimi-iletiyorum-1098514552.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden ilanihaye kurtulmak için fırsat penceresi aralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden ilanihaye kurtulmak için fırsat penceresi aralandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye kapsamında geçen hafta önemli adımların... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-11T18:28+0300

2025-08-11T18:28+0300

2025-08-11T19:07+0300

türki̇ye

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

beştepe

beştepe

beştepe külliyesi

beştepe millet camisi

beştepe millet kongre ve kültür merkezi

beştepe kültür ve kongre merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097570628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_044da052185de485e95471e2cbd13082.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündem hakkında konuştu.Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Balıkesir'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındadır, her türlü destek verilecek. Muhalefeti, belediyesi ve kent sakinleriyle el ele vererek kentsel dönüşüm seferberliği yürütmemiz şart'' dedi.'Geçen hafta anlamlı bir adım daha atıldı'Terörsüz Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Gıda enflasyonu 44 ayın en düşük seviyesini gördü'Enflasyon hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Turizmde bu yılın ilk 6 ayında 25.8 milyar dolarla tüm zamanların gelir rekoru kırıldı. Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor. Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu 44 ayın en düşük seviyesini gördü. Ancak halen arzu ettiğimiz seviyede değil. Sanayi üretimimiz de iyi gidiyor. Artık daha fazla işletme KOBİ desteklerinden yararlanabilecek'' şeklinde konuştu.'Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacaktır'Türkiye'nin yükselişine kimsenin engel olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı'Ana muhalefete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son haftalarda yaşanan tartışmalar çarpık muhalefet olayı olduğu ortaya çıkmıştır. LGS üzerinde şüphe oluşturmaya çalıştılar, iddialarının hepsinin yalan olduğu ortaya çıkınca sessizce köşelerine çekildiler. Manavgat'taki rüşvet skandalını kapatmak için kumpaslara başvurdular. Hedef sadece hükümetimiz değil, çocuklarımızdı, devletimizdi, hizmetlerimizdi. Ellerine almışlar bir iftihar fırçası önlerine geleni kara çalıyorlar. Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır. 220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış, 199 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı. Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Her şey kanuna, nizama uygun yürütüldü. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin rüşvetçilerle, tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız. Ekmeğinizi yediğiniz devletinize karşı asgari de olsa mesuliyet duygusuyla hareket edin. Türkiye hukuk devletidir. Gerekli cezaları alacaklardır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız'' ifadesinde bulundu.'Sanal bahis ürkütücü boyutlara ulaştı'Sanal bahis ve kumar hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/cumhurbaskani-erdogan-birlesmis-milletlerin-reforma-ihtiyaci-var-1098510881.html

türki̇ye

beştepe

beştepe külliyesi

beştepe kültür ve kongre merkezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti, beştepe, beştepe, beştepe külliyesi, beştepe millet camisi, beştepe millet kongre ve kültür merkezi, beştepe kültür ve kongre merkezi