Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşmiş Milletler'in reforma ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşmiş Milletler'in reforma ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin 80’inci kuruluş yıl dönümü için video mesaj yayımladı. Erdoğan, BM’nin etkin ve güçlü bir yapıya kavuşturulması için... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşmiş Milletler'in reforma ihtiyacı var

17:08 11.08.2025 (güncellendi: 17:12 11.08.2025)
© Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
© Arif Hüdaverdi Yaman
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin 80’inci kuruluş yıl dönümü için video mesaj yayımladı. Erdoğan, BM’nin etkin ve güçlü bir yapıya kavuşturulması için reforma ihtiyacı olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin 80’inci kuruluş yıl dönümüne video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''BM'nin kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır. BM'yi, uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız. Üye ülkeleri, Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum'' açıklamasında bulundu.
