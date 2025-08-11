https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/balikesir-besk-gibi-sallaniyor-kac-deprem-oldu-afad-son-verileri-acikladi-1098492348.html
Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Kaç deprem oldu? AFAD son verileri açıkladı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Kaç deprem oldu? AFAD son verileri açıkladı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil 11 ilde hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina... 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T10:01+0300
2025-08-11T10:01+0300
2025-08-11T10:01+0300
türki̇ye
balıkesir
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
umke
ege
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerindeki 11 ilde şiddetli şekilde hissedildi.Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yıkıldı. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.Balıkesir'de kaç deprem oldu?AFAD, deprem sonrası bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı:“10 Ağustos’ta Sındırgı’da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4.0’ın üzerindedir.”Balıkesir depremi hangi illerde hissedildi?Sarsıntı, Balıkesir merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra İstanbul, İzmir, Kütahya, Yalova, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ’da da hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/balikesir-fay-hatlari-simav-fayi-nerede-hangi-illeri-etkiliyor-iste-mta-deprem-risk-haritasi-1098490683.html
türki̇ye
balıkesir
ege
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir deprem, balıkesir depremi, balıkesir sındırgı depremi, balıkesir son depremler, balıkesir deprem hangi illerde hissedildi, balıkesir deprem büyüklüğü, balıkesir deprem artçı sayısı, balıkesir deprem afad açıklaması, balıkesir 6,1 deprem, sındırgı depremi, sındırgı deprem artçı, balıkesir depreminde kaç kişi öldü, balıkesir deprem hasar durumu, balıkesir deprem hangi ilçelerde hissedildi, balıkesir deprem son dakika, balıkesir deprem listesi, balıkesir deprem 237 artçı, balıkesir deprem 4.0 üzeri artçı, balıkesir deprem bilgileri, balıkesir deprem afad verileri
balıkesir deprem, balıkesir depremi, balıkesir sındırgı depremi, balıkesir son depremler, balıkesir deprem hangi illerde hissedildi, balıkesir deprem büyüklüğü, balıkesir deprem artçı sayısı, balıkesir deprem afad açıklaması, balıkesir 6,1 deprem, sındırgı depremi, sındırgı deprem artçı, balıkesir depreminde kaç kişi öldü, balıkesir deprem hasar durumu, balıkesir deprem hangi ilçelerde hissedildi, balıkesir deprem son dakika, balıkesir deprem listesi, balıkesir deprem 237 artçı, balıkesir deprem 4.0 üzeri artçı, balıkesir deprem bilgileri, balıkesir deprem afad verileri
Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Kaç deprem oldu? AFAD son verileri açıkladı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil 11 ilde hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yıkıldı. AFAD, depremin ardından 237 artçı deprem kaydedildiğini, bunlardan 10’unun büyüklüğünün 4.0’ın üzerinde olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerindeki 11 ilde şiddetli şekilde hissedildi.
Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yıkıldı. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.
Balıkesir'de kaç deprem oldu?
AFAD, deprem sonrası bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı:
“10 Ağustos’ta Sındırgı’da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4.0’ın üzerindedir.”
Balıkesir depremi hangi illerde hissedildi?
Sarsıntı, Balıkesir merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra İstanbul, İzmir, Kütahya, Yalova, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ’da da hissedildi.