Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Kaç deprem oldu? AFAD son verileri açıkladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil 11 ilde hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerindeki 11 ilde şiddetli şekilde hissedildi.Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yıkıldı. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.Balıkesir'de kaç deprem oldu?AFAD, deprem sonrası bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı:“10 Ağustos’ta Sındırgı’da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4.0’ın üzerindedir.”Balıkesir depremi hangi illerde hissedildi?Sarsıntı, Balıkesir merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra İstanbul, İzmir, Kütahya, Yalova, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ’da da hissedildi.

