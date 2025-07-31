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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/filistine-destek-artiyor-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1098284556.html
Filistin'e destek artıyor: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
Filistin'e destek artıyor: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
Sputnik Türkiye
İsrail’in Gazze’ye yönelik aylar süren saldırılarında 60 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesi, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uluslararası... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T18:05+0300
2025-07-31T18:05+0300
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filistin
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tanıma
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Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 193 ülkeden 147’si halihazırda Filistin Devleti’ni tanıdı.Tanıyan ülkeler arasında Asya, Afrika ve Güney Amerika’dan birçok devlet uzun süredir yer alırken, son dönemde ilk defa Batılı ülkeler de Filistin’i tanıma yoluna giriyor. Fransa, İngiltere, Kanada, Malta ve Portekiz gibi ülkeler Eylül ayında tanıma kararını ilan etti.G20 üyesi ülkeler arasında ise Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye uzun süredir Filistin’i tanıyor. Buna karşın ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler hâlâ tanıma kararı almadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/trumptan-kanadaya-filistin-tepkisi-ticaret-anlasmamizi-zora-sokacak-1098264437.html
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filistin, portekiz, tanıma, abd, rusya, türkiye, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail yüksek mahkemesi, i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu
filistin, portekiz, tanıma, abd, rusya, türkiye, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail yüksek mahkemesi, i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu

Filistin'e destek artıyor: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?

18:05 31.07.2025
© AP Photo / Thibault CamusFransa'da Filistin için destek gösterisi
Fransa'da Filistin için destek gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Thibault Camus
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İsrail’in Gazze’ye yönelik aylar süren saldırılarında 60 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesi, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uluslararası toplumun tepkisi her geçen gün artarken, Filistin’in bağımsız devlet olarak tanınması yeniden küresel gündemin merkezine yerleşti.
Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 193 ülkeden 147’si halihazırda Filistin Devleti’ni tanıdı.
Tanıyan ülkeler arasında Asya, Afrika ve Güney Amerika’dan birçok devlet uzun süredir yer alırken, son dönemde ilk defa Batılı ülkeler de Filistin’i tanıma yoluna giriyor. Fransa, İngiltere, Kanada, Malta ve Portekiz gibi ülkeler Eylül ayında tanıma kararını ilan etti.
G20 üyesi ülkeler arasında ise Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye uzun süredir Filistin’i tanıyor. Buna karşın ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler hâlâ tanıma kararı almadı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
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