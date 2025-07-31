https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/filistine-destek-artiyor-hangi-ulkeler-filistini-taniyor-1098284556.html

Filistin'e destek artıyor: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?

Filistin'e destek artıyor: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?

Sputnik Türkiye

İsrail’in Gazze’ye yönelik aylar süren saldırılarında 60 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesi, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uluslararası... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T18:05+0300

2025-07-31T18:05+0300

2025-07-31T18:05+0300

dünya

filistin

portekiz

tanıma

abd

rusya

türkiye

i̇srail

i̇srail-filistin

i̇srail savunma bakanlığı

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Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 193 ülkeden 147’si halihazırda Filistin Devleti’ni tanıdı.Tanıyan ülkeler arasında Asya, Afrika ve Güney Amerika’dan birçok devlet uzun süredir yer alırken, son dönemde ilk defa Batılı ülkeler de Filistin’i tanıma yoluna giriyor. Fransa, İngiltere, Kanada, Malta ve Portekiz gibi ülkeler Eylül ayında tanıma kararını ilan etti.G20 üyesi ülkeler arasında ise Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye uzun süredir Filistin’i tanıyor. Buna karşın ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler hâlâ tanıma kararı almadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/trumptan-kanadaya-filistin-tepkisi-ticaret-anlasmamizi-zora-sokacak-1098264437.html

filistin

portekiz

abd

rusya

i̇srail

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