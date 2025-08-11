Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/avlanmasi-yasak-kuslari-yurt-disina-sattigi-iddia-edilen-zanli-silivride-yakalandi-1098495768.html
Avlanması yasak kuşları, yurt dışına sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı
Avlanması yasak kuşları, yurt dışına sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı
Sputnik Türkiye
Avlanması yasak olan kuş türlerini yakalayarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıp sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T11:38+0300
2025-08-11T11:38+0300
türki̇ye
bursa
i̇stanbul
yasa dışı avlanma
avlanması yasak kuş
kuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098496370_0:77:600:415_1920x0_80_0_0_968958503d673c8261399d5790e317d9.png
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında 'yabancı uyruklu kişilerin, avlanması yasak olan doğan ve şahin türü kuşları yakalayıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartarak sattığı' yönündeki paylaşımlar üzerine çalışma yapıldı.Görüntülerde yer alan ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli A.E'nin, 10 Ağustos'ta Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalandığı anlaşıldı. Yaklaşık bir yıl önce çekildiği tespit edilen görüntülerdeki kuşların, şüpheli A.A. tarafından İstanbul'a götürülürken A.E'ye bırakıldığı belirlendi.Şüpheli A.A. Silivri'deki ikamet adresinde yakalanırken, evde yapılan aramalarda kuşların tartıldığı 1 tartı, kuş yakalamak ve tutmak için kullanılan 3 eldiven, yabani kuşların gözlerinin kapatıldığı 72 kuş başlığı, 1 havalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılan şüphelinin adliyeye çıkarılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/farkli-kus-turlerine-ev-sahipligi-yapiyor-firat-nehri-yaban-hayatina-yasam-alani-sunuyor-1097984818.html
türki̇ye
bursa
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098496370_0:152:600:602_1920x0_80_0_0_1f52d9d223e67282ff0414186b36639c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, i̇stanbul, yasa dışı avlanma, avlanması yasak kuş, kuş
bursa, i̇stanbul, yasa dışı avlanma, avlanması yasak kuş, kuş

Avlanması yasak kuşları, yurt dışına sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı

11:38 11.08.2025
© AAAvlanması yasak kuşları, yurt dışına sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı
Avlanması yasak kuşları, yurt dışına sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
© AA
Abone ol
Avlanması yasak olan kuş türlerini yakalayarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıp sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında 'yabancı uyruklu kişilerin, avlanması yasak olan doğan ve şahin türü kuşları yakalayıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartarak sattığı' yönündeki paylaşımlar üzerine çalışma yapıldı.
© AAAvlanması yasak kuşları, yurt dışına sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı
Avlanması yasak kuşları, yurt dışına sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
Avlanması yasak kuşları, yurt dışına sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı
© AA
Görüntülerde yer alan ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli A.E'nin, 10 Ağustos'ta Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalandığı anlaşıldı.
Yaklaşık bir yıl önce çekildiği tespit edilen görüntülerdeki kuşların, şüpheli A.A. tarafından İstanbul'a götürülürken A.E'ye bırakıldığı belirlendi.
Şüpheli A.A. Silivri'deki ikamet adresinde yakalanırken, evde yapılan aramalarda kuşların tartıldığı 1 tartı, kuş yakalamak ve tutmak için kullanılan 3 eldiven, yabani kuşların gözlerinin kapatıldığı 72 kuş başlığı, 1 havalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılan şüphelinin adliyeye çıkarılması bekleniyor.
Fırat Nehri, yaban hayatına yaşam alanı sunuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
MULTİMEDYA
Farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor: Fırat Nehri, yaban hayatına yaşam alanı sunuyor
18 Temmuz, 12:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала