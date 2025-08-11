https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/avlanmasi-yasak-kuslari-yurt-disina-sattigi-iddia-edilen-zanli-silivride-yakalandi-1098495768.html

Avlanması yasak kuşları, yurt dışına sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı

Avlanması yasak olan kuş türlerini yakalayarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıp sattığı iddia edilen zanlı Silivri'de yakalandı. 11.08.2025

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında 'yabancı uyruklu kişilerin, avlanması yasak olan doğan ve şahin türü kuşları yakalayıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartarak sattığı' yönündeki paylaşımlar üzerine çalışma yapıldı.Görüntülerde yer alan ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli A.E'nin, 10 Ağustos'ta Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalandığı anlaşıldı. Yaklaşık bir yıl önce çekildiği tespit edilen görüntülerdeki kuşların, şüpheli A.A. tarafından İstanbul'a götürülürken A.E'ye bırakıldığı belirlendi.Şüpheli A.A. Silivri'deki ikamet adresinde yakalanırken, evde yapılan aramalarda kuşların tartıldığı 1 tartı, kuş yakalamak ve tutmak için kullanılan 3 eldiven, yabani kuşların gözlerinin kapatıldığı 72 kuş başlığı, 1 havalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılan şüphelinin adliyeye çıkarılması bekleniyor.

