Farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor: Fırat Nehri, yaban hayatına yaşam alanı sunuyor

Türkiye’de çöl ikliminin de gözlemlendiği Şanlıurfa, yalnızca tarihiyle değil, sahip olduğu özel coğrafi yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Bölgede yapılan gözlemlerde, farklı kuş türlerinin yanı sıra çeşitli yabani cinslere de rastlandı.
Şanlıurfa'da yapılan gözlemlerde, farklı kuş türlerinin yanı sıra çeşitli yabani cinslere de rastlanırken Fırat Nehri’nin sağladığı su ve yaşam alanı, bölgedeki canlı popülasyonunun zenginleşmesinde önemli rol oynamakta.
Şanlıurfa'da yapılan gözlemlerde, farklı kuş türlerinin yanı sıra çeşitli yabani cinslere de rastlanırken Fırat Nehri’nin sağladığı su ve yaşam alanı, bölgedeki canlı popülasyonunun zenginleşmesinde önemli rol oynamakta.