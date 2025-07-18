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Farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor: Fırat Nehri, yaban hayatına yaşam alanı sunuyor
Farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor: Fırat Nehri, yaban hayatına yaşam alanı sunuyor
Sputnik Türkiye
Türkiye’de çöl ikliminin de gözlemlendiği Şanlıurfa, yalnızca tarihiyle değil, sahip olduğu özel coğrafi yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkat... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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fırat nehri
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фото, fotoğraf, fotoğraf, fırat nehri, yaban hayatı
фото, fotoğraf, fotoğraf, fırat nehri, yaban hayatı

Farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor: Fırat Nehri, yaban hayatına yaşam alanı sunuyor

12:59 18.07.2025
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Türkiye’de çöl ikliminin de gözlemlendiği Şanlıurfa, yalnızca tarihiyle değil, sahip olduğu özel coğrafi yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Bölgede yapılan gözlemlerde, farklı kuş türlerinin yanı sıra çeşitli yabani cinslere de rastlandı.
© AA / Alper Tüydeş

Şanlıurfa'da yapılan gözlemlerde, farklı kuş türlerinin yanı sıra çeşitli yabani cinslere de rastlanırken Fırat Nehri’nin sağladığı su ve yaşam alanı, bölgedeki canlı popülasyonunun zenginleşmesinde önemli rol oynamakta.

Bölgedeki türler arasında Ak çaylak'ın yanı sıra:

Şanlıurfa&#x27;da yapılan gözlemlerde, farklı kuş türlerinin yanı sıra çeşitli yabani cinslere de rastlanırken Fırat Nehri’nin sağladığı su ve yaşam alanı, bölgedeki canlı popülasyonunun zenginleşmesinde önemli rol oynamakta.Bölgedeki türler arasında Ak çaylak&#x27;ın yanı sıra: - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Alper Tüydeş

Şanlıurfa'da yapılan gözlemlerde, farklı kuş türlerinin yanı sıra çeşitli yabani cinslere de rastlanırken Fırat Nehri’nin sağladığı su ve yaşam alanı, bölgedeki canlı popülasyonunun zenginleşmesinde önemli rol oynamakta.

Bölgedeki türler arasında Ak çaylak'ın yanı sıra:

© AA / Alper Tüydeş

Kılkuyruk bağırtlak,

Kılkuyruk bağırtlak, - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Alper Tüydeş

Kılkuyruk bağırtlak,

© AA / Alper Tüydeş

Çöl koşarı,

Çöl koşarı, - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Alper Tüydeş

Çöl koşarı,

© AA / Alper Tüydeş

Çorak toygarı,

Çorak toygarı, - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Alper Tüydeş

Çorak toygarı,

© AA / Alper Tüydeş

Kılkuyruk bağırtlak,

Kılkuyruk bağırtlak, - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Alper Tüydeş

Kılkuyruk bağırtlak,

© AA / Alper Tüydeş

Dikenli keler,

Dikenli keler, - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Alper Tüydeş

Dikenli keler,

© AA / Alper Tüydeş

Ve son olarak, çalı bülbülü doğal ortamında fotoğraflandı.

Ve son olarak, çalı bülbülü doğal ortamında fotoğraflandı. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Alper Tüydeş

Ve son olarak, çalı bülbülü doğal ortamında fotoğraflandı.

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