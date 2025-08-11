https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/antarktikada-yariga-dusen-kasif-65-yil-sonra-bulundu-1098515275.html

Antarktika’da yarığa düşen kaşif 65 yıl sonra bulundu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070994704_2:0:750:421_1920x0_80_0_0_2a3706b28655a56192683f79ded0beb6.jpg

Antarktika’da 1959’da yarığa düşerek kaybolan İngiliz kaşif Dennis Bell’in kemikleri, 65 yıl sonra eriyen buzulların arasında bulundu.1934 doğumlu Dennis Bell'in 1958 yılında keşif gezisi kapsamında Antarktika’da bulunan bir İngiliz araştırma üssünde görev yapmaya başladığı ancak bir saha çalışması sırasında kaybolduğu açıklandı.Polonyalı bir araştırma ekibinin ocak ayında Kral George Adası’nda bulduğu insan kemiklerinin, yapılan incelemeler sonucu İngiliz kaşif Dennis Bell’e ait olduğu belirlendi. Kalıntıların, kaza yerinden oldukça uzakta bulunmasının buzulların yıllar içinde hareket etmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Araştırma ekibinin, Bell’e ait kayak sopası parçaları, yağ lambası kalıntıları, cam kaplar ve askeri çadır parçalarını da tespit ettiği belirtildi. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle bölgede buzulların hızla eridiğini ve kalıntıların Ekoloji Buzulu çevresinde ortaya çıktığını bildirdi. Bell’in kardeşi David Bell ise yıllar sonra cenazenin bulunmasına sevindiğini belirtti.

