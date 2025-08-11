https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/antarktikada-yariga-dusen-kasif-65-yil-sonra-bulundu-1098515275.html
Antarktika’da yarığa düşen kaşif 65 yıl sonra bulundu
Antarktika’da yarığa düşen kaşif 65 yıl sonra bulundu
1959 yılında Antarktika'daki Kral George Adası'nda bir yarığa düşerek hayatını kaybeden İngiliz kaşif Dennis Bell'in kalıntıları, 65 yıl sonra bulundu. Bell'in... 11.08.2025
Antarktika’da 1959’da yarığa düşerek kaybolan İngiliz kaşif Dennis Bell’in kemikleri, 65 yıl sonra eriyen buzulların arasında bulundu.1934 doğumlu Dennis Bell'in 1958 yılında keşif gezisi kapsamında Antarktika’da bulunan bir İngiliz araştırma üssünde görev yapmaya başladığı ancak bir saha çalışması sırasında kaybolduğu açıklandı.Polonyalı bir araştırma ekibinin ocak ayında Kral George Adası’nda bulduğu insan kemiklerinin, yapılan incelemeler sonucu İngiliz kaşif Dennis Bell’e ait olduğu belirlendi. Kalıntıların, kaza yerinden oldukça uzakta bulunmasının buzulların yıllar içinde hareket etmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Araştırma ekibinin, Bell’e ait kayak sopası parçaları, yağ lambası kalıntıları, cam kaplar ve askeri çadır parçalarını da tespit ettiği belirtildi. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle bölgede buzulların hızla eridiğini ve kalıntıların Ekoloji Buzulu çevresinde ortaya çıktığını bildirdi. Bell’in kardeşi David Bell ise yıllar sonra cenazenin bulunmasına sevindiğini belirtti.
Antarktika’da 1959’da yarığa düşerek kaybolan İngiliz kaşif Dennis Bell’in kemikleri, 65 yıl sonra eriyen buzulların arasında bulundu.
1934 doğumlu Dennis Bell'in 1958 yılında keşif gezisi kapsamında Antarktika’da bulunan bir İngiliz araştırma üssünde görev yapmaya başladığı ancak bir saha çalışması sırasında kaybolduğu açıklandı.
Polonyalı bir araştırma ekibinin ocak ayında Kral George Adası’nda bulduğu insan kemiklerinin, yapılan incelemeler sonucu İngiliz kaşif Dennis Bell’e ait olduğu belirlendi. Kalıntıların, kaza yerinden oldukça uzakta bulunmasının buzulların yıllar içinde hareket etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Araştırma ekibinin, Bell’e ait kayak sopası parçaları, yağ lambası kalıntıları, cam kaplar ve askeri çadır parçalarını da tespit ettiği belirtildi. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle bölgede buzulların hızla eridiğini ve kalıntıların Ekoloji Buzulu çevresinde ortaya çıktığını bildirdi.
Bell’in kardeşi David Bell ise yıllar sonra cenazenin bulunmasına sevindiğini belirtti.