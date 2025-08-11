https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/ankarada-32-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1098489802.html
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-11T06:40+0300
2025-08-11T06:40+0300
2025-08-11T08:37+0300
son depremler
ankara
afad
etimesgut
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Saat 06:33'te meydana gelen depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/istanbul-ve-ege-bolgesinde-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1098484293.html
ankara
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, afad, etimesgut, deprem
ankara, afad, etimesgut, deprem
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06:40 11.08.2025 (güncellendi: 08:37 11.08.2025)
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 06:33'te meydana gelen depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.