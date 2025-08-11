Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.08.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Saat 06:33'te meydana gelen depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
06:40 11.08.2025 (güncellendi: 08:37 11.08.2025)
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 06:33'te meydana gelen depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
