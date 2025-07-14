https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bitcoinden-rekor-geldi-ether-zirve-yapti-kripto-piyasasi-hareketlendi-1097859458.html

Bitcoin'den rekor geldi, Ether zirve yaptı: Kripto piyasası hareketlendi

Bitcoin'den rekor geldi, Ether zirve yaptı: Kripto piyasası hareketlendi

Sputnik Türkiye

Bitcoin 120 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ether ise beş ayın zirvesini gördü. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T08:18+0300

2025-07-14T08:18+0300

2025-07-14T08:18+0300

ekonomi̇

coinmarketcap

ether

bitcoin

rekor

kripto

kripto para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png

Kripto para piyasasında tarihi bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, sabah saatlerinde 120 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Bu seviye, Bitcoin’in şimdiye kadar ulaştığı en yüksek fiyat oldu.Bitcoin, 2025 yılı içinde yüzde 29’dan fazla değer kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Uzmanlar, ABD’deki belirsiz ekonomik politikalar ve Trump’ın yeniden gündeme gelen gümrük tarifeleri gibi etkenlerin yatırımcıları kripto varlıklara yönlendirdiğini belirtiyor.Piyasanın ikinci büyük token’ı Ether (ETH) ise 3.048,23 doları aşarak son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.Kripto veri platformu CoinMarketCap’e göre, tüm kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 3,78 trilyon dolara yükseldi. Bu gelişmeler, kripto piyasasında geniş çaplı bir ralliye işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/yapi-kredi-kripto-pazarina-giriyor-12-milyar-liralik-sermaye-artirimiyla-dijital-varlik-platformu-1097814679.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

coinmarketcap, ether, bitcoin, rekor, kripto, kripto para