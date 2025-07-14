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Bitcoin'den rekor geldi, Ether zirve yaptı: Kripto piyasası hareketlendi
Bitcoin'den rekor geldi, Ether zirve yaptı: Kripto piyasası hareketlendi
Sputnik Türkiye
Bitcoin 120 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ether ise beş ayın zirvesini gördü. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T08:18+0300
2025-07-14T08:18+0300
ekonomi̇
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Kripto para piyasasında tarihi bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, sabah saatlerinde 120 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Bu seviye, Bitcoin’in şimdiye kadar ulaştığı en yüksek fiyat oldu.Bitcoin, 2025 yılı içinde yüzde 29’dan fazla değer kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Uzmanlar, ABD’deki belirsiz ekonomik politikalar ve Trump’ın yeniden gündeme gelen gümrük tarifeleri gibi etkenlerin yatırımcıları kripto varlıklara yönlendirdiğini belirtiyor.Piyasanın ikinci büyük token’ı Ether (ETH) ise 3.048,23 doları aşarak son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.Kripto veri platformu CoinMarketCap’e göre, tüm kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 3,78 trilyon dolara yükseldi. Bu gelişmeler, kripto piyasasında geniş çaplı bir ralliye işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/yapi-kredi-kripto-pazarina-giriyor-12-milyar-liralik-sermaye-artirimiyla-dijital-varlik-platformu-1097814679.html
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coinmarketcap, ether, bitcoin, rekor, kripto, kripto para
coinmarketcap, ether, bitcoin, rekor, kripto, kripto para

Bitcoin'den rekor geldi, Ether zirve yaptı: Kripto piyasası hareketlendi

08:18 14.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bitcoin 120 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ether ise beş ayın zirvesini gördü.
Kripto para piyasasında tarihi bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, sabah saatlerinde 120 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Bu seviye, Bitcoin’in şimdiye kadar ulaştığı en yüksek fiyat oldu.
Bitcoin, 2025 yılı içinde yüzde 29’dan fazla değer kazanarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Uzmanlar, ABD’deki belirsiz ekonomik politikalar ve Trump’ın yeniden gündeme gelen gümrük tarifeleri gibi etkenlerin yatırımcıları kripto varlıklara yönlendirdiğini belirtiyor.
Piyasanın ikinci büyük token’ı Ether (ETH) ise 3.048,23 doları aşarak son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Kripto veri platformu CoinMarketCap’e göre, tüm kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 3,78 trilyon dolara yükseldi. Bu gelişmeler, kripto piyasasında geniş çaplı bir ralliye işaret ediyor.
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
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Yapı Kredi kripto pazarına giriyor: 1.2 milyar liralık sermaye artırımıyla dijital varlık platformu kuruluyor
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