https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/belediye-duyurdu-evlenecek-olan-ciftlere-ucretsiz-dugun-salonu-1098023572.html
Belediye duyurdu: Evlenecek olan çiftlere ücretsiz düğün salonu
Belediye duyurdu: Evlenecek olan çiftlere ücretsiz düğün salonu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Göksu Parkı’ndaki tesisi yenileyerek 'Sosyal Yaşam Adası' adıyla bir düğün salonuna dönüştürdü. Bin metrekarelik alanda 750... 20.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-20T19:11+0300
2025-07-20T19:11+0300
2025-07-20T19:11+0300
türki̇ye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
ankara valiliği
düğün
düğün konvoyu
düğün salonu
toplu düğün
düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş)
düğün saloncular ve organizasyoncular meslek birliği (düsob)
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Ankara'da yeni evlenecek kişilere düğün salonu ücretsiz hizmet sunmaya başladı.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Göksu Parkı içerisinde faaliyet gösteren tesisi, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından 'Sosyal Yaşam Adası' adıyla düğün salonuna dönüştürdü. Yenilenen tesisin yeni evlenecek çiftlere ücretsiz olarak hizmet sunacağı açıklandı.Toplamda bin metrekarelik alanda inşa edilen yeni tesiste, 750 kişilik büyük bir salon ve 300 metrekarelik alanda 250 kişilik küçük bir salon bulunduğu açıklandı. Düğün salonu için başvuruların https://dugunsalonu.ankara.bel.tr/ adresinden yapılabileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/yargitay-dugun-yapmayan-kocayi-haksiz-buldu-tazminata-mahkum-etti-1097426600.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, toplu düğün, düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), düğün saloncular ve organizasyoncular meslek birliği (düsob), evlilik masrafları, evlilik
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, toplu düğün, düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), düğün saloncular ve organizasyoncular meslek birliği (düsob), evlilik masrafları, evlilik
Belediye duyurdu: Evlenecek olan çiftlere ücretsiz düğün salonu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Göksu Parkı’ndaki tesisi yenileyerek 'Sosyal Yaşam Adası' adıyla bir düğün salonuna dönüştürdü. Bin metrekarelik alanda 750 kişilik büyük salon ve 250 kişilik küçük salon bulunan tesis, yeni evlenecek çiftlere ücretsiz hizmet verecek.
Ankara'da yeni evlenecek kişilere düğün salonu ücretsiz hizmet sunmaya başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Göksu Parkı içerisinde faaliyet gösteren tesisi, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından 'Sosyal Yaşam Adası' adıyla düğün salonuna dönüştürdü. Yenilenen tesisin yeni evlenecek çiftlere ücretsiz olarak hizmet sunacağı açıklandı.
Toplamda bin metrekarelik alanda inşa edilen yeni tesiste, 750 kişilik büyük bir salon ve 300 metrekarelik alanda 250 kişilik küçük bir salon bulunduğu açıklandı.
Düğün salonu için başvuruların https://dugunsalonu.ankara.bel.tr/
adresinden yapılabileceği açıklandı.