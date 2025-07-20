https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/belediye-duyurdu-evlenecek-olan-ciftlere-ucretsiz-dugun-salonu-1098023572.html

Belediye duyurdu: Evlenecek olan çiftlere ücretsiz düğün salonu

Belediye duyurdu: Evlenecek olan çiftlere ücretsiz düğün salonu

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Göksu Parkı’ndaki tesisi yenileyerek 'Sosyal Yaşam Adası' adıyla bir düğün salonuna dönüştürdü. Bin metrekarelik alanda 750... 20.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-20T19:11+0300

2025-07-20T19:11+0300

2025-07-20T19:11+0300

türki̇ye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

ankara valiliği

düğün

düğün konvoyu

düğün salonu

toplu düğün

düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş)

düğün saloncular ve organizasyoncular meslek birliği (düsob)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/01/1055997178_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_92ee76fed4f5b7005b8f03eb708f69e1.jpg

Ankara'da yeni evlenecek kişilere düğün salonu ücretsiz hizmet sunmaya başladı.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Göksu Parkı içerisinde faaliyet gösteren tesisi, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından 'Sosyal Yaşam Adası' adıyla düğün salonuna dönüştürdü. Yenilenen tesisin yeni evlenecek çiftlere ücretsiz olarak hizmet sunacağı açıklandı.Toplamda bin metrekarelik alanda inşa edilen yeni tesiste, 750 kişilik büyük bir salon ve 300 metrekarelik alanda 250 kişilik küçük bir salon bulunduğu açıklandı. Düğün salonu için başvuruların https://dugunsalonu.ankara.bel.tr/ adresinden yapılabileceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/yargitay-dugun-yapmayan-kocayi-haksiz-buldu-tazminata-mahkum-etti-1097426600.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, toplu düğün, düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), düğün saloncular ve organizasyoncular meslek birliği (düsob), evlilik masrafları, evlilik