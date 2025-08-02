https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsyi-bombaladi-bir-sivil-oldu-1098321236.html

Ukrayna ordusu Zaporojye NGS’yi bombaladı: Bir sivil öldü

Ukrayna ordusu Zaporojye NGS’yi bombaladı: Bir sivil öldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santraline (NGS) yönelik düzenlediği saldırı sonucu sanayi bölgesinde yangın çıktığı ve bir sivilin hayatını kaybettiği... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T16:18+0300

2025-08-02T16:18+0300

2025-08-02T16:23+0300

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zaporojye nükleer güç santrali

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Zaporojye NGS’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun istasyonun bulunduğu bölgeye topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.Saldırı sonucu sanayi bölgesi arazisinde yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, “Bölgede yapılan incelemede, nükleer santralle hiçbir ilgisi olmayan ve hasar alan bir sivil araç (otomobil) bulundu. Ne yazık ki, içinde bir sivilin cesedi tespit edildi” dendi.Yangın söndürme çalışmaları sırasında, Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye araçlarından birine, Ukrayna ordusu tarafından insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği de aktarıldı.Santral çalışanlarının ve itfaiyecilerin saldırılardan etkilenmediği kaydedilirken acil ve koordineli çalışmalar sonucu yangının kısa sürede söndürüldüğü vurgulandı.

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rusya, zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, saldırı