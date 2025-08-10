Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Sinop Durağan'da orman yangını: 100 haneli köy tahliye edildi
Sinop 2 gündür yanıyor. Durağan'daki yangında tedbir amaçlı 100 haneli köy boşaltıldı.
Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sinop yanıyor

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınını söndürmek için yangın söndürme helikopterleri sabahın ilk ışıklarıyla tekrar havalandı.
Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, yangını söndürme faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.
Ekiplerin müdahalesinin aralıksız sürdüğü köyde, Türk Kızılay ekipleri de yangında görev alanlara ikramda bulunuyor.

Vali son durum hakkında bilgi aldı

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, Köklen köyünde örtü yangını şeklinde devam eden orman yangının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Açıklamada, toplam 4 hava aracı, helikopter, 60 kara aracı ve 225 personelle yangına kesintisiz müdahale edildiği bildirildi.
Yangınla mücadele eden ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde yangının direncinin büyük ölçüde kırıldığı vurgulandı.

Köklen Köyü tahliye edildi

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınında 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.
