Bağcılar'da 15 katlı apartmanda yangın: Tahliye sürüyor
Bağcılar'da 15 katlı apartmanda yangın: Tahliye sürüyor
İstanbul Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken ekipler olay yerine sevk edildi. 10.08.2025, Sputnik Türkiye
Bağcılar 2040 Sokak'taki 15 katlı bir binada yangın çıktı.Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.Vatandaşların binadan tahliye edildiği öğrenildi.
SON HABERLER
Bağcılar'da 15 katlı apartmanda yangın: Tahliye sürüyor

09:49 10.08.2025 (güncellendi: 09:52 10.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken ekipler olay yerine sevk edildi.
Bağcılar 2040 Sokak'taki 15 katlı bir binada yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Vatandaşların binadan tahliye edildiği öğrenildi.
