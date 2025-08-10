https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/bagcilarda-15-katli-apartmanda-yangin-tahliye-suruyor-1098475608.html
Bağcılar'da 15 katlı apartmanda yangın: Tahliye sürüyor
Bağcılar'da 15 katlı apartmanda yangın: Tahliye sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken ekipler olay yerine sevk edildi. 10.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-10T09:49+0300
2025-08-10T09:49+0300
2025-08-10T09:52+0300
türki̇ye
türkiye
bağcılar
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095174246_0:19:772:453_1920x0_80_0_0_b54394f3e24a0725a351059e3d138e17.png
Bağcılar 2040 Sokak'taki 15 katlı bir binada yangın çıktı.Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.Vatandaşların binadan tahliye edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/balikesir-pasalimani-adasinda-yangin-ruzgarin-etkisiyle-yayiliyor-1098463457.html
türki̇ye
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095174246_73:0:700:470_1920x0_80_0_0_30140b43536e72d65352c53a0fa90c65.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bağcılar yangın, bağcılarda yangın, bağcılar apartman yangını
bağcılar yangın, bağcılarda yangın, bağcılar apartman yangını
Bağcılar'da 15 katlı apartmanda yangın: Tahliye sürüyor
09:49 10.08.2025 (güncellendi: 09:52 10.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken ekipler olay yerine sevk edildi.
Bağcılar 2040 Sokak'taki 15 katlı bir binada yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Vatandaşların binadan tahliye edildiği öğrenildi.