https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/ryabkov-amerikan-sistemleri-rusyanin-guvenligi-icin-tehdit-olusturuyor-1098481672.html

Ryabkov: Amerikan sistemleri Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturuyor

Ryabkov: Amerikan sistemleri Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD sistemlerinin Rusya’nın güvenliğini tehdit edecek yerlerde giderek daha fazla ortaya çıkmaya başladığını... 10.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-10T14:49+0300

2025-08-10T14:49+0300

2025-08-10T14:49+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

rossiya 1 televizyonu

orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)

moskova

washington

rossiya 1

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098481325_0:0:753:423_1920x0_80_0_0_23bba87b781893a0443ee5e3caed227a.png

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması’nın üzerindeki moratoryumun kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Rus diplomat, Moskova'nın silah konuşlandırma alanında yaptığı her şeyin, Washington ve müttefiklerinin adımlarına bir karşılık olduğunun altını çizdi.Ryabkov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:🔻Rusya, NATO ülkelerindeki kızgın kafaları yatıştırmak için bu tür yöntemlere başvurmalı.🔻Günümüz gerçeklerinde, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerde ‘yumuşama’ terimini kullanmak uygunsuzdur.🔻Şu anda ihtiyacımız olan şey yumuşama değil, uluslararası ilişkilerde tansiyonu düşürmeye yönelik siyasi iradedir.🔻Rusya'nın Oreşnik sistemlerinin yanı sıra başka gelişmiş silahları da var.🔻Rusya-ABD ilişkilerinde, birkaç yıldır mevcut olmayan sağduyunun ilk belirtileri ortaya çıkıyor.🔻Rusya, Yeni START Anlaşması'nın sona ermesinin ardından nükleer silah kontrolünün tamamen ortadan kalkması riskini görüyor.🔻Dünyada nükleer çatışma riski azalmıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ryabkov-brics-uyeleriyle-guc-diliyle-konusulmasini-tavsiye-etmiyoruz-1097792174.html

rusya

moskova

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, rossiya 1 televizyonu, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), moskova, washington, rossiya 1, nato