Ryabkov: Amerikan sistemleri Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturuyor
Ryabkov: Amerikan sistemleri Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD sistemlerinin Rusya'nın güvenliğini tehdit edecek yerlerde giderek daha fazla ortaya çıkmaya başladığını... 10.08.2025
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nın üzerindeki moratoryumun kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Rus diplomat, Moskova'nın silah konuşlandırma alanında yaptığı her şeyin, Washington ve müttefiklerinin adımlarına bir karşılık olduğunun altını çizdi.Ryabkov'un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:🔻Rusya, NATO ülkelerindeki kızgın kafaları yatıştırmak için bu tür yöntemlere başvurmalı.🔻Günümüz gerçeklerinde, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerde 'yumuşama' terimini kullanmak uygunsuzdur.🔻Şu anda ihtiyacımız olan şey yumuşama değil, uluslararası ilişkilerde tansiyonu düşürmeye yönelik siyasi iradedir.🔻Rusya'nın Oreşnik sistemlerinin yanı sıra başka gelişmiş silahları da var.🔻Rusya-ABD ilişkilerinde, birkaç yıldır mevcut olmayan sağduyunun ilk belirtileri ortaya çıkıyor.🔻Rusya, Yeni START Anlaşması'nın sona ermesinin ardından nükleer silah kontrolünün tamamen ortadan kalkması riskini görüyor.🔻Dünyada nükleer çatışma riski azalmıyor.
14:49 10.08.2025
© Sputnik / Кристина КормилицынаSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD sistemlerinin Rusya’nın güvenliğini tehdit edecek yerlerde giderek daha fazla ortaya çıkmaya başladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması’nın üzerindeki moratoryumun kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus diplomat, Moskova'nın silah konuşlandırma alanında yaptığı her şeyin, Washington ve müttefiklerinin adımlarına bir karşılık olduğunun altını çizdi.

Ryabkov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

🔻Rusya, NATO ülkelerindeki kızgın kafaları yatıştırmak için bu tür yöntemlere başvurmalı.
🔻Günümüz gerçeklerinde, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerde ‘yumuşama’ terimini kullanmak uygunsuzdur.
🔻Şu anda ihtiyacımız olan şey yumuşama değil, uluslararası ilişkilerde tansiyonu düşürmeye yönelik siyasi iradedir.
🔻Rusya'nın Oreşnik sistemlerinin yanı sıra başka gelişmiş silahları da var.
🔻Rusya-ABD ilişkilerinde, birkaç yıldır mevcut olmayan sağduyunun ilk belirtileri ortaya çıkıyor.
🔻Rusya, Yeni START Anlaşması'nın sona ermesinin ardından nükleer silah kontrolünün tamamen ortadan kalkması riskini görüyor.
🔻Dünyada nükleer çatışma riski azalmıyor.
