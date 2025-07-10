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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ryabkov-brics-uyeleriyle-guc-diliyle-konusulmasini-tavsiye-etmiyoruz-1097792174.html
Ryabkov: BRICS üyeleriyle güç diliyle konuşulmasını tavsiye etmiyoruz
Ryabkov: BRICS üyeleriyle güç diliyle konuşulmasını tavsiye etmiyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin BRICS'e yönelik tehditleri bağlamında Rusya'nın uzlaşma çağrısında bulunduğunu ve birlik üyeleriyle... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T18:26+0300
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dünya
sergey ryabkov
rusya dışişleri bakanlığı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘BRICS’in ABD karşıtı politikasını destekleyen tüm ülkelere uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10 oranında artırılacağını ve bu politikada hiçbir istisna olmayacağı’ yönündeki sözlerini değerlendiren Ryabkov, Rusya'nın uzlaşma çağrısında bulunduğunu ve birlik üyeleriyle güç diliyle konuşulmasını tavsiye etmediğini söyledi.Ryabkov’un Rossiya Segodnya Medya Grubu Basın Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısındaki açıklamalarında öne çıkan diğer noktalar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-dunyadaki-karmasik-durum-rusya-ve-cin-arasinda-surekli-diyalog-gerektiriyor-1097781162.html
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sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, donald trump, abd, rusya, moskova, brics, i̇ran, i̇ngiltere, fransa
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, donald trump, abd, rusya, moskova, brics, i̇ran, i̇ngiltere, fransa

Ryabkov: BRICS üyeleriyle güç diliyle konuşulmasını tavsiye etmiyoruz

18:26 10.07.2025
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin BRICS'e yönelik tehditleri bağlamında Rusya'nın uzlaşma çağrısında bulunduğunu ve birlik üyeleriyle güç diliyle konuşulmasını tavsiye etmediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘BRICS’in ABD karşıtı politikasını destekleyen tüm ülkelere uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10 oranında artırılacağını ve bu politikada hiçbir istisna olmayacağı’ yönündeki sözlerini değerlendiren Ryabkov, Rusya'nın uzlaşma çağrısında bulunduğunu ve birlik üyeleriyle güç diliyle konuşulmasını tavsiye etmediğini söyledi.
Ryabkov’un Rossiya Segodnya Medya Grubu Basın Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısındaki açıklamalarında öne çıkan diğer noktalar şöyle:
Moskova, ABD yönetiminin BRICS ile ilgili açıklamalarını yakından takip ediyor, bu tür sinyaller daha önce de duyuldu, bu açıklamalarda yeni bir şey yok.
BRICS, Amerikan karşıtı bir birlik değil ve gündemindeki hiçbir şey Amerikan karşıtı bir unsur içermiyor.
Batı'nın BRICS'ten korkusu kendi gücüne olan güven eksikliğinden kaynaklanıyor; birliğin gizli bir gündemi yok.
Rusya ve ABD arasındaki diyalogda bir yavaşlama yok, sadece ‘teknik bir duraklama’ söz konusu. Yeni bir istişare turunun tarihi yakında belirlenecek.
Rusya’nın İran'ın nükleer programının çözümüne ilişkin rolü arabuluculuktan daha geniş, Moskova ilgili tüm taraflarla temas halinde ve çözüm bulunmasına yardımcı oluyor.
Rusya askeri planlamalarında İngiltere ve Fransa'nın nükleer işbirliğini dikkate alacak.
Rusya, Ukrayna İHA'larının ülke toprakları üzerinde uçması konusunda Kazakistan ile diyalog halinde.
Vang Yi - Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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