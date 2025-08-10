Rus Dışişleri: Japonya'nın Kuril Adaları'na ilişkin açıklamaları kabul edilemez

Böylesi bir söylemi, bu düzeydeki bir devlet adamı için kabul edilemez ve objektif gerçekliği değiştirmekten aciz buluyoruz. Güney Kuril Adaları, Müttefik Devletler'in savaş sonrası anlaşmalarında ve BM Tüzüğü'nde yer alan yasal gerekçeler uyarınca, halefi Rusya Federasyonu olan SSCB'ye devredildi. Unutulmaz bir tarih olan 3 Eylül öncesinde, Tokyo'yu bir kez daha 1930'lar-1940'larda Asya'da başlattığı saldırganlığın sorumluluğunu tam olarak kabul etmeye ve halklarına yaşattığı acılar için içtenlikle özür dilemeye çağırıyoruz.