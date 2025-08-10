Türkiye
Rus Dışişleri: Japonya'nın Kuril Adaları'na ilişkin açıklamaları kabul edilemez
Rus Dışişleri: Japonya'nın Kuril Adaları'na ilişkin açıklamaları kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü arifesinde Kuril Adaları'nın 'yasadışı işgali' ile ilgili yaptığı açıklamaları kabul edilemez ve alaycı olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya Dışişleri Bakanı Takeşi İvaya’nın Güney Kuril Adaları'nın Rusya tarafından ‘yasadışı işgali’ hakkındaki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu, bu sözlerin özellikle militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü arifesinde son derece alaycı olduğunu belirtti.Japonya’nın savaş sonrası yapılan anlaşmaların sonuçlarını tam olarak tanımayı reddeden ‘gezegendeki tek ülke’ olduğuna dikkat çeken Zaharova, Moskova’nın bu tür söylemleri kabul edilemez bulduğunu sözlerine ekledi.
Rus Dışişleri: Japonya'nın Kuril Adaları'na ilişkin açıklamaları kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü arifesinde Kuril Adaları'nın ‘yasadışı işgali’ ile ilgili yaptığı açıklamaları kabul edilemez ve alaycı olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya Dışişleri Bakanı Takeşi İvaya’nın Güney Kuril Adaları'nın Rusya tarafından ‘yasadışı işgali’ hakkındaki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu, bu sözlerin özellikle militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü arifesinde son derece alaycı olduğunu belirtti.
Japonya’nın savaş sonrası yapılan anlaşmaların sonuçlarını tam olarak tanımayı reddeden ‘gezegendeki tek ülke’ olduğuna dikkat çeken Zaharova, Moskova’nın bu tür söylemleri kabul edilemez bulduğunu sözlerine ekledi.

Böylesi bir söylemi, bu düzeydeki bir devlet adamı için kabul edilemez ve objektif gerçekliği değiştirmekten aciz buluyoruz. Güney Kuril Adaları, Müttefik Devletler'in savaş sonrası anlaşmalarında ve BM Tüzüğü'nde yer alan yasal gerekçeler uyarınca, halefi Rusya Federasyonu olan SSCB'ye devredildi. Unutulmaz bir tarih olan 3 Eylül öncesinde, Tokyo'yu bir kez daha 1930'lar-1940'larda Asya'da başlattığı saldırganlığın sorumluluğunu tam olarak kabul etmeye ve halklarına yaşattığı acılar için içtenlikle özür dilemeye çağırıyoruz.

Rusya-AB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
DÜNYA
Rus Dışişleri: AB'yle ticaret hacmi sıfıra düşebilir
18 Temmuz, 14:49
