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Rus Dışişleri: AB'yle ticaret hacmi sıfıra düşebilir
Rus Dışişleri: AB'yle ticaret hacmi sıfıra düşebilir
Sputnik Türkiye
AB'nin yaptırımları nedeniyle son yıllarda ciddi oranda düşüş yaşanan Rusya-AB ticaret hacmine ilişkin Moskova'dan açıklama geldi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T14:49+0300
2025-07-18T14:49+0300
dünya
aleksandr gruşko
rusya
ab
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ile AB arasındaki azalan ticaret hacminin sıfıra kadar düşebileceğini belirtti.Rusya'nın Barnaul kentindeki Altay Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyeleri ve öğrencilere hitap eden Gruşko, Rusya-AB ticaret hacmine dair önemli bir açıklama yaptı.Rus diplomat, "AB ile ticaret hacmimiz en iyi yıllarda, mesela 2013 yılında 417 milyar dolar iken, geçen yıl 60 milyar dolardı, bu yıl sanırım 40 civarında olacak ve sıfıra inmesi de tamamen olası" dedi.Gruşko, AB'nin Rusya ile girişilen hibrit savaş kapsamında ekonomik cebir uyguladığını ve bugüne kadar yaklaşık 19 bin yaptırım uyguladığını anımsattı.Yaptırımların genişletilmeye devam ettiğine dikkat çeken Gruşko, "Rus gazı, petrolü ve Avrupa'da hala faal bulunan, Sovyetler Birliği veya Rusya tarafından inşa edilen nükleer santraller için Rus nükleer yakıtını tamamen reddedecekler" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kremlinden-aciklama-rusyada-whatsappa-kisitlama-mi-geliyor-1097985682.html
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aleksandr gruşko, rusya, ab, altay devlet üniversitesi
aleksandr gruşko, rusya, ab, altay devlet üniversitesi

Rus Dışişleri: AB'yle ticaret hacmi sıfıra düşebilir

14:49 18.07.2025
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinRusya-AB
Rusya-AB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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AB'nin yaptırımları nedeniyle son yıllarda ciddi oranda düşüş yaşanan Rusya-AB ticaret hacmine ilişkin Moskova'dan açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ile AB arasındaki azalan ticaret hacminin sıfıra kadar düşebileceğini belirtti.

Rusya'nın Barnaul kentindeki Altay Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyeleri ve öğrencilere hitap eden Gruşko, Rusya-AB ticaret hacmine dair önemli bir açıklama yaptı.

Rus diplomat, "AB ile ticaret hacmimiz en iyi yıllarda, mesela 2013 yılında 417 milyar dolar iken, geçen yıl 60 milyar dolardı, bu yıl sanırım 40 civarında olacak ve sıfıra inmesi de tamamen olası" dedi.

Gruşko, AB'nin Rusya ile girişilen hibrit savaş kapsamında ekonomik cebir uyguladığını ve bugüne kadar yaklaşık 19 bin yaptırım uyguladığını anımsattı.

Yaptırımların genişletilmeye devam ettiğine dikkat çeken Gruşko, "Rus gazı, petrolü ve Avrupa'da hala faal bulunan, Sovyetler Birliği veya Rusya tarafından inşa edilen nükleer santraller için Rus nükleer yakıtını tamamen reddedecekler" ifadelerini kullandı.
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