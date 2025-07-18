Rus Dışişleri: AB'yle ticaret hacmi sıfıra düşebilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ile AB arasındaki azalan ticaret hacminin sıfıra kadar düşebileceğini belirtti.



Rusya'nın Barnaul kentindeki Altay Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyeleri ve öğrencilere hitap eden Gruşko, Rusya-AB ticaret hacmine dair önemli bir açıklama yaptı.



Rus diplomat, "AB ile ticaret hacmimiz en iyi yıllarda, mesela 2013 yılında 417 milyar dolar iken, geçen yıl 60 milyar dolardı, bu yıl sanırım 40 civarında olacak ve sıfıra inmesi de tamamen olası" dedi.



Gruşko, AB'nin Rusya ile girişilen hibrit savaş kapsamında ekonomik cebir uyguladığını ve bugüne kadar yaklaşık 19 bin yaptırım uyguladığını anımsattı.



Yaptırımların genişletilmeye devam ettiğine dikkat çeken Gruşko, "Rus gazı, petrolü ve Avrupa'da hala faal bulunan, Sovyetler Birliği veya Rusya tarafından inşa edilen nükleer santraller için Rus nükleer yakıtını tamamen reddedecekler" ifadelerini kullandı.