https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/putin-kirgiz-mevkidasi-japarov-ile-telefonda-gorustu-witkoffla-yaptigi-gorusmeye-iliskin-bilgi-1098483381.html

Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov ile telefonda görüştü: Witkoff’la yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi

Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov ile telefonda görüştü: Witkoff’la yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin’in Kırgız mevkidaşı Caparov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD Özel Temsilcisi Witkoff’la yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiği... 10.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-10T17:48+0300

2025-08-10T17:48+0300

2025-08-10T17:48+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

kırgızistan

sadır caparov

steve witkoff

abd

donald trump

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098483225_0:22:745:441_1920x0_80_0_0_a5b541661610bbfd27c0d64f41632ecd.png

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi yaparak kendisini ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’la yaptığı görüşmeye ve Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılması planlanan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Açıklamaya göre, liderler ayrıca ticaret ve ekonomi alanındaki ikili işbirliğinin güncel konularını ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) de dahil olmak üzere entegrasyon birliklerindeki etkileşimi ele aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/trump-putin-ile-15-agustosta-alaskada-bir-gorusme-gerceklestirecegiz-1098459823.html

rusya

kırgızistan

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, kırgızistan, sadır caparov, steve witkoff, abd, donald trump, abd, ukrayna, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)