Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov ile telefonda görüştü: Witkoff’la yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi
Putin, Kırgız mevkidaşı Japarov ile telefonda görüştü: Witkoff’la yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi
Rusya lideri Putin’in Kırgız mevkidaşı Caparov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD Özel Temsilcisi Witkoff’la yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiği... 10.08.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi yaparak kendisini ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’la yaptığı görüşmeye ve Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılması planlanan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Açıklamaya göre, liderler ayrıca ticaret ve ekonomi alanındaki ikili işbirliğinin güncel konularını ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) de dahil olmak üzere entegrasyon birliklerindeki etkileşimi ele aldı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi yaparak kendisini ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’la yaptığı görüşmeye ve Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılması planlanan görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin temel sonuçları ve Alaska'da Donald Trump ile planlanan görüşme hakkında bilgi verdi. Sadır Caparov, Rus-Amerikan diyaloğunun gelişmesini ve Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için atılan adımları memnuniyetle karşıladı.
Açıklamaya göre, liderler ayrıca ticaret ve ekonomi alanındaki ikili işbirliğinin güncel konularını ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) de dahil olmak üzere entegrasyon birliklerindeki etkileşimi ele aldı.