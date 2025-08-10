https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/memur-sen-baskani-yalcin-memurun-maasi-dusuk-tekliflerimiz-yuksek-degil-1098482042.html
Memur-Sen Başkanı Yalçın: Memurun maaşı düşük, tekliflerimiz yüksek değil
Memur-Sen Başkanı Yalçın: Memurun maaşı düşük, tekliflerimiz yüksek değil
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ocak 2026 itibarıyla en düşük memur maaşının 67 bin liranın üzerinde olması gerektiğini belirterek, "Bizim teklifimiz yüksek değil, memurun maaşı düşük. Masaya, en düşük memur maaşı 74 bin lirayı bulsun diye geldik." dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, 'Memur-Sen'in teklifleri çok yüksek.' gibi cümle kuruyor. Memur- Sen'in teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük." dedi.'Okumanın, memur olmanın, emek vermenin hiçbir kıymetiharbiyesinin kalmadığı bir kıyas yaşanıyor kamuda'Yalçın, toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru doğrudan etkileyen bir süreci yürüttüklerini belirten Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin, 12 Ağustos'ta ilk teklifin yapılmasıyla birlikte son bir haftalık sürece gireceğini söyledi.Kamuda aynı statüde çalışanlar arasında ücret dengesizliği olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:'Görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu'Yalçın, kamu emekliliklerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, "Emekli kamu görevlilerinde ciddi stres var. Çünkü görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu. Kişi, emekli olduğunda, görevdeyken aldığı ücretin yüzde 70-80'ini alırdı. Şimdi yüzde 50'nin altına indi. Yani 30 yıl çalışmış bir memur 25 bin lira emekli aylığı alıyor. Asgari ücret ne kadar? 22 bin. Asgari ücret kadar emekli aylığı ile hayatını devam ettirilme şansı yok." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin önemine vurgu yapan Yalçın, çocuk ve eş yardımının artırılması gerektiğini söyledi.Devletin en büyük sosyal politika aracının devam eden toplu sözleşme süreci olduğuna işaret eden Yalçın, bu toplu sözleşmede gelir dağılımında adaleti sağlamanın, gelirleri yükseltmenin, alım gücünü yukarı çekmenin en önemli başlıklar olduğunu kaydetti.
