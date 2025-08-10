https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/medvedev-rus-askerleri-kievin-latin-amerika-kartellerinden-kullandigi-parali-askerleri-hizla-yok-1098477685.html

Medvedev: Rus askerleri, Kiev’in Latin Amerika kartellerinden kullandığı paralı askerleri hızla yok ediyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kiev'in savaş alanında kullandığı Latin Amerika kartellerinin paralı askerlerinin Rus askerleri tarafından... 10.08.2025

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kiev’in panik halinde ‘insanlığın en aşağılık pisliklerini’ cepheye yolladığını yazdı.Medvedev, “Mesele, uyuşturucu suçlarıyla ilgili haberler ve TV dizileriyle tüm dünyanın tanıdığı Clan del Golfo, Sinaloa, Jalisco Yeni Nesil Karteli gibi Kolombiya ve Meksika kartellerinin katillerine kadar uzandı. Haydutları istihdam eden, Medellin merkezli Segurcol Ltd. Şti.'dir” ifadelerini kullandı.Medvedev aynı zamanda kartel paralı askerlerinin savaş alanındaki etkinliğinin düşük olduğuna dikkat çektiDaha önce Kolombiya ve diğer ülkelerden Ukrayna ordusunda yer alan çok sayıda paralı askere yüklü miktarda para teklif edildiği, ancak daha sonra paraların transfer edilmediği ve cenazelerinin ailelerine teslim edilmediği yönündeki haberler Latin Amerika'da büyük yankı uyandırmıştı.

