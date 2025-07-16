Medvedev: Suriye'ye yönelik saldırının ardından gerçek terörist kim?

Bir karşı soruyla yanıtlamak istiyorum. Mevcut Suriye rejimi ‘iyi’ mi yoksa onlar terörist mi? Washington da dahil olmak üzere Batı onları ‘iyi’ kabul etti ve yaptırımları kaldırdı. Bugün İsrail Şam'da Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayını bombaladı ve Dürzilere yönelik katliamlar nedeniyle yeni yönetimi terörist ilan etti. O zaman gerçek terörist kim?

Düşünmek bile korkutucu, ya hepsi öyle ise? İran'ın nükleer tesislerini bombalayan Washington, İran Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlemeye çalışan, Gazze'yi ve Suriye'yi bombalayan Tel Aviv ve kendi vatandaşlarını öldüren şimdiki Şam.