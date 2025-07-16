https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/medvedev-suriyeye-yonelik-saldirinin-ardindan-gercek-terorist-kim-1097942013.html
Medvedev: Suriye'ye yönelik saldırının ardından gerçek terörist kim?
Medvedev: Suriye'ye yönelik saldırının ardından gerçek terörist kim?
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Şam'a yönelik saldırısıyla ilgili olarak ‘gerçek teröristin kim olduğunun iyi düşünülmesi... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T23:33+0300
2025-07-16T23:33+0300
2025-07-16T23:31+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
i̇srail
suriye
şam
batı
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i̇ran
i̇srail ordusu
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İsrail ordusunun Şam’a düzenlediği saldırıyı Sputnik’e değerlendiren Medvedev, asıl teröristin kim olduğunun iyi düşünülmesi gerektiğini söyledi.“İsrail'in Suriye'deki eylemlerine bakarak Batı'nın kendi yarattığı ‘rejim’ konusunda hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı” sorusu üzerine Medvedev şunları ifafe etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abd-disisleri-bakani-rubio-suriyedeki-dusmanliklari-sonlandiracak-somut-adimlar-uzerinde-anlastik-1097941004.html
i̇srail
suriye
şam
batı
washington
i̇ran
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, i̇srail, suriye, şam, batı, washington, i̇ran, i̇srail ordusu, gazze
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, i̇srail, suriye, şam, batı, washington, i̇ran, i̇srail ordusu, gazze
Medvedev: Suriye'ye yönelik saldırının ardından gerçek terörist kim?
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Şam'a yönelik saldırısıyla ilgili olarak ‘gerçek teröristin kim olduğunun iyi düşünülmesi gerektiğini’ ifade etti.
İsrail ordusunun Şam’a düzenlediği saldırıyı Sputnik’e değerlendiren Medvedev, asıl teröristin kim olduğunun iyi düşünülmesi gerektiğini söyledi.
“İsrail'in Suriye'deki eylemlerine bakarak Batı'nın kendi yarattığı ‘rejim’ konusunda hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı” sorusu üzerine Medvedev şunları ifafe etti:
Bir karşı soruyla yanıtlamak istiyorum. Mevcut Suriye rejimi ‘iyi’ mi yoksa onlar terörist mi? Washington da dahil olmak üzere Batı onları ‘iyi’ kabul etti ve yaptırımları kaldırdı. Bugün İsrail Şam'da Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayını bombaladı ve Dürzilere yönelik katliamlar nedeniyle yeni yönetimi terörist ilan etti. O zaman gerçek terörist kim?
Düşünmek bile korkutucu, ya hepsi öyle ise? İran'ın nükleer tesislerini bombalayan Washington, İran Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlemeye çalışan, Gazze'yi ve Suriye'yi bombalayan Tel Aviv ve kendi vatandaşlarını öldüren şimdiki Şam.