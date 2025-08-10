Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi paylaşımı

16:24 10.08.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anafartalar Zaferi

Çanakkale Savaşları'nda, müttefik birlikler hem Seddülbahir hem de Arıburnu'nda başarılı olamayınca Çanakkale Boğazı'nı geriden sarkarak ele geçirmek amacıyla harekete geçti. Bu arada General Hamilton, Türk ordusunun gerilerine sarkmak ve çember içine alıp yok etmek için Büyük ve Küçük Kemikli burunları arasında yer alan Suvla sahillerine çıkıp Anafartalar'da üçüncü bir cephe açmaya karar verdi.

Hedefleri, Conkbayırı ve Kocaçimentepe'yi ele geçirmek ve buradan ilerleyerek Çanakkale Boğazı'na inip buraya hakim olmaktı. Bu amaçla 9'uncu İngiliz Kolordusu, 6-7 Ağustos 1915 gecesi karanlıktan yararlanarak bölgeye çıkarıldı.

Kurmay Albay Mustafa Kemal, 8 Ağustos 1915'te saat 21.45'te Anafartalar Grup Komutanlığına atandı ve 9 Ağustos sabahı 12'nci Tümene, 9'uncu İngiliz Kolordusuna, 7'nci Tümene de Anzak Kolordusuna saldırma emrini verdi. Onun emriyle başlatılan süngü hücumunda düşman siperlerinde bastırıldı ve ağır kayıplar verdirilerek geri püskürtüldü.

Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal öncülüğündeki Türk askerleri, 9-10 Ağustos 1915'te Anafartalar'da önemli bir zafer kazandı.
