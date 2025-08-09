https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/zorunlu-su-kesintileri-yapiliyordu-cesmenin-su-krizi-bitiyor-bakan-yumakli-bugun-devreye-giriyor-1098467165.html
Zorunlu su kesintileri yapılıyordu, Çeşme'nin su krizi bitiyor: Bakan Yumaklı 'bugün devreye giriyor' diyerek duyurdu
Zorunlu su kesintileri yapılıyordu, Çeşme'nin su krizi bitiyor: Bakan Yumaklı 'bugün devreye giriyor' diyerek duyurdu
Sputnik Türkiye
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranının düşmesi nedeniyle gece su kesintileri yaşayan Çeşme için önemli bir adım geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T12:23+0300
2025-08-09T12:23+0300
2025-08-09T12:23+0300
türki̇ye
i̇brahim yumaklı
çeşme
su kesintisi
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098107832_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_684d34ac461002b2e5ff5edd04cc83dc.jpg
İZSU, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranının yüzde 5’in altına düşmesi üzerine 25 Temmuz’dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında su kesintisi uygulamaya başlamıştı.Su kaynaklarındaki azalmanın devam etmesiyle, 31 Temmuz’dan itibaren kesinti süresi 10 saate çıkarıldı. Bu süreçte ilçede evsel su depolarına talep arttı.Bakan Yumaklı: Çeşme’nin su hasreti bitiyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çeşme’nin su hasreti bitiyor” diyerek atılan adımı duyurdu:“DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz. Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme’ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir’e ve Çeşme’ye hayırlı olsun!”Bakan Yumaklı, İzmir’de yılda 68 milyon metreküp suyun, yani kentin 100 günlük ihtiyacına denk miktarın şebekede kaybolduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:“Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması su sorununu büyütüyor. Tüm belediyelerimizi kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmeye, su kaynaklarını doğru kullanmaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/canakkaledeki-2-orman-yangininda-son-durumu-bakan-yumakli-duyurdu-ilerlemesi-durduruldu-1098460337.html
türki̇ye
çeşme
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098107832_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6ba56d2e11ee9db21391f599992955ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇brahim yumaklı, çeşme, su kesintisi, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir
i̇brahim yumaklı, çeşme, su kesintisi, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir
Zorunlu su kesintileri yapılıyordu, Çeşme'nin su krizi bitiyor: Bakan Yumaklı 'bugün devreye giriyor' diyerek duyurdu
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranının düşmesi nedeniyle gece su kesintileri yaşayan Çeşme için önemli bir adım geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karareis ve Salman Barajı projesinin devreye girdiğini, böylece ilçeye yaz-kış 3,7 milyon metreküp arıtılmış su sağlanacağını açıkladı.
İZSU, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranının yüzde 5’in altına düşmesi üzerine 25 Temmuz’dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında su kesintisi uygulamaya başlamıştı.
Su kaynaklarındaki azalmanın devam etmesiyle, 31 Temmuz’dan itibaren kesinti süresi 10 saate çıkarıldı. Bu süreçte ilçede evsel su depolarına talep arttı.
Bakan Yumaklı: Çeşme’nin su hasreti bitiyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çeşme’nin su hasreti bitiyor” diyerek atılan adımı duyurdu:
“DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz. Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme’ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir’e ve Çeşme’ye hayırlı olsun!”
Bakan Yumaklı, İzmir’de yılda 68 milyon metreküp suyun, yani kentin 100 günlük ihtiyacına denk miktarın şebekede kaybolduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:
“Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması su sorununu büyütüyor. Tüm belediyelerimizi kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmeye, su kaynaklarını doğru kullanmaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur.”