Zorunlu su kesintileri yapılıyordu, Çeşme'nin su krizi bitiyor: Bakan Yumaklı 'bugün devreye giriyor' diyerek duyurdu

09.08.2025

2025-08-09

2025-08-09T12:23+0300

2025-08-09T12:23+0300

İZSU, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranının yüzde 5’in altına düşmesi üzerine 25 Temmuz’dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında su kesintisi uygulamaya başlamıştı.Su kaynaklarındaki azalmanın devam etmesiyle, 31 Temmuz’dan itibaren kesinti süresi 10 saate çıkarıldı. Bu süreçte ilçede evsel su depolarına talep arttı.Bakan Yumaklı: Çeşme’nin su hasreti bitiyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çeşme’nin su hasreti bitiyor” diyerek atılan adımı duyurdu:“DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz. Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme’ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir’e ve Çeşme’ye hayırlı olsun!”Bakan Yumaklı, İzmir’de yılda 68 milyon metreküp suyun, yani kentin 100 günlük ihtiyacına denk miktarın şebekede kaybolduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:“Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması su sorununu büyütüyor. Tüm belediyelerimizi kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmeye, su kaynaklarını doğru kullanmaya davet ediyorum. Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur.”

