Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu hayatını kaybetti

Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu yaşamını yitirdi. 09.08.2025

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu (70) hayatını kaybetti. Kumcu, 1988-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.Merkez Bankası duyurduTCMB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "1988-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Ercan Kumcu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullanıldı.Ercan Kumcu kimdir?1955 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kumcu, lisans eğitimini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 1983 yılında Boston College'dan iktisat doktorasını aldı.Akademik kariyerine ABD’de devam eden Kumcu, Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York - Binghamton’da öğretim görevlisi olarak görev yaptı; bu süreçte makro ekonomi, para teorisi, uluslararası ekonomi ve finans alanlarında dersler verdi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda bir dönem misafir araştırmacı olarak çalıştıktan sonra kısa bir süre Genel Sekreterlik görevini üstlenen Kumcu, 1988-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

