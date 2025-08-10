Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/canakkaledeki-yangina-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-valiliktan-son-durumla-ilgili-aciklama-1098483950.html
Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor: Valiliktan son durumla ilgili açıklama geldi
Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor: Valiliktan son durumla ilgili açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken valiliktaen yapılan açıklamada an itibarıyla yerleşim... 10.08.2025
2025-08-10T18:52+0300
2025-08-10T18:54+0300
çanakkale
çanakkale valiliği
yangın
yangın söndürme
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarının sevkedildiği bölgede çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim" ifadelerine yer verildi.Valiliğin açılamsına göre yangına 3 uçak, 5 helikopter ile havadan 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle karadan müdahale ediliyor.
çanakkale
18:52 10.08.2025 (güncellendi: 18:54 10.08.2025)
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken valiliktaen yapılan açıklamada an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum olmadığı belirtildi. ANcak rüzgarla ilgili de uyarı yapıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarının sevkedildiği bölgede çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim" ifadelerine yer verildi.
Valiliğin açılamsına göre yangına 3 uçak, 5 helikopter ile havadan 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle karadan müdahale ediliyor.
