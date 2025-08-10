https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/canakkaledeki-yangina-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-valiliktan-son-durumla-ilgili-aciklama-1098483950.html

Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor: Valiliktan son durumla ilgili açıklama geldi

Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor: Valiliktan son durumla ilgili açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken valiliktaen yapılan açıklamada an itibarıyla yerleşim... 10.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-10T18:52+0300

2025-08-10T18:52+0300

2025-08-10T18:54+0300

türki̇ye

çanakkale

çanakkale valiliği

yangın

yangın söndürme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098484044_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_8809383c89c82b87dbe6faceec277155.jpg

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarının sevkedildiği bölgede çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim" ifadelerine yer verildi.Valiliğin açılamsına göre yangına 3 uçak, 5 helikopter ile havadan 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle karadan müdahale ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/sinop-duraganda-orman-yangini-100-haneli-koy-tahliye-edildi-1098476833.html

türki̇ye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, çanakkale valiliği, yangın, yangın söndürme