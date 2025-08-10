https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/canakkaledeki-yangina-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-valiliktan-son-durumla-ilgili-aciklama-1098483950.html
Çanakkale'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor: Valiliktan son durumla ilgili açıklama geldi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken valiliktaen yapılan açıklamada an itibarıyla yerleşim...
2025-08-10T18:52+0300
2025-08-10T18:52+0300
2025-08-10T18:54+0300
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarının sevkedildiği bölgede çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim" ifadelerine yer verildi.Valiliğin açılamsına göre yangına 3 uçak, 5 helikopter ile havadan 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle karadan müdahale ediliyor.
18:52 10.08.2025 (güncellendi: 18:54 10.08.2025)
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarının sevkedildiği bölgede çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim" ifadelerine yer verildi.
Valiliğin açılamsına göre yangına 3 uçak, 5 helikopter ile havadan 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle karadan müdahale ediliyor.