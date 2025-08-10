https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/bahceli-terorsuz-turkiye-icin-tarih-verdi-1098481882.html

Bahçeli, Terörsüz Türkiye için tarih verdi

Bahçeli, Terörsüz Türkiye için tarih verdi

10.08.2025

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.TV100'ün sorularını yanıtlayan MHP lideri, Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarını önemsediklerini söyledi. Bahçeli, tüm siyasi partilerin çalışmalara destek vermesinin önemini vurguladı.'olumlu gelişmelere kapı araladı'PKK'nın silah bırakma sürecini de değerlendiren Bahçeli, terör örgütü PKK'nın, Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının olumlu gelişmelere kapı araladığını ifade etti.Bahçeli, silahları gömmeyip yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu söyledi. MHP lideri, silahı gömmenin sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği anlamına gelebileceğini ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” mesajı taşıdığını ifade etti.'Yıl sonu süreç tamamlanacak'Bahçeli, sürecin yıl sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi.MHP lideri Bahçeli, Kürt kökenli vatandaşlar terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğini de söyleyip “Yakın döneme dair umut verici gelişmeleri görüyoruz.” ifadesini kullandı.

