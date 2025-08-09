https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/balikesir-pasalimani-adasinda-yangin-ruzgarin-etkisiyle-yayiliyor-1098463457.html

Balıkesir Paşalimanı Adası'nda yangın: Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Balıkesir Paşalimanı Adası'nda yangın: Rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale sürüyor. 09.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-09T11:04+0300

2025-08-09T11:04+0300

2025-08-09T11:05+0300

türki̇ye

balıkesir

yangın

yangın söndürme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098463290_0:207:400:431_1920x0_80_0_0_7d9ea1184632e613ef8f8d54431318f3.jpg

Balıkesir Erdek'e bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangına müdahale sürüyor.Rüzgarın etkisiyle büyüdüYaklaşık 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'ndeki arazide sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışan ekiplere vatandaşlar da destek verdi.Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/canakkaledeki-2-orman-yangininda-son-durumu-bakan-yumakli-duyurdu-ilerlemesi-durduruldu-1098460337.html

türki̇ye

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balıkesir, yangın, yangın söndürme