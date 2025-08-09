https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/balikesir-pasalimani-adasinda-yangin-ruzgarin-etkisiyle-yayiliyor-1098463457.html
Balıkesir Paşalimanı Adası'nda yangın: Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Balıkesir Paşalimanı Adası'nda yangın: Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
09.08.2025
Balıkesir Erdek'e bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Yaklaşık 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'ndeki arazide sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışan ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Balıkesir Paşalimanı Adası'nda yangın: Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
11:04 09.08.2025 (güncellendi: 11:05 09.08.2025)
Balıkesir Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale sürüyor.
Balıkesir Erdek'e bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangına müdahale sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Yaklaşık 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'ndeki arazide sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışan ekiplere vatandaşlar da destek verdi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.