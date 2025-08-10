Türkiye
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Ünlü avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

09:04 10.08.2025
© DHA
© DHA
Ünlü avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Rezan Epözdemir gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla evi ve işyerinde arama yapılan, dijital materyallerine el konan avukat Rezan Epözdemir'in pasaportuna da dört ayrı suçlamayla tahdit konuldu.

Kritik davaların avukatı

Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü.
Epözdemir'in sabah saatlerinde Londra’ya gitme hazırlığı yaptığı da iddia edildi.

Rezan Epözdemir kimdir?

Rezan Özdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
Aynı üniversite yüksek lisans yapan Özdemir, adını birçok ünlü davayla duyurdu. İlk adını duyurduğu dava, Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 tarihinde öldürülmesine ilişkin dava oldu. Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Epözdemir, daha sonra kamuoyunda dikkat çeken önemli davaları üstlendi.
Epözdemir, bir hukuk börosu işletiyor ve şirketlere danışmanlık da yapıyor.
TÜRKİYE
Minguzzi davasında Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı
22 Temmuz, 12:38
