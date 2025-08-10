https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/avukat-rezan-epozdemir-gozaltina-alindi-1098474380.html

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ünlü avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. 10.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-10T09:04+0300

2025-08-10T09:04+0300

2025-08-10T09:04+0300

türki̇ye

rezan epözdemir

gözaltı

avukat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/18/1042520491_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0db2ae05e90017c37788472dc3f29143.jpg

Rezan Epözdemir gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla evi ve işyerinde arama yapılan, dijital materyallerine el konan avukat Rezan Epözdemir'in pasaportuna da dört ayrı suçlamayla tahdit konuldu.Kritik davaların avukatıTürkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü.Epözdemir'in sabah saatlerinde Londra’ya gitme hazırlığı yaptığı da iddia edildi.Rezan Epözdemir kimdir?Rezan Özdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı üniversite yüksek lisans yapan Özdemir, adını birçok ünlü davayla duyurdu. İlk adını duyurduğu dava, Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 tarihinde öldürülmesine ilişkin dava oldu. Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Epözdemir, daha sonra kamuoyunda dikkat çeken önemli davaları üstlendi. Epözdemir, bir hukuk börosu işletiyor ve şirketlere danışmanlık da yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/minguzzi-davasinda-avukat-epozdemire-tehditte-yakalama-karari-cikti-1098059587.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avukat rezan epözdemir gözaltına alındı,rezan epözdemir kimdir?, rezan epözdemir, rezan epözdemir neden gözaltına alındı, rezan epözemir pasaport