https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/avukat-rezan-epozdemir-gozaltina-alindi-1098474380.html
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ünlü avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. 10.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-10T09:04+0300
2025-08-10T09:04+0300
2025-08-10T09:04+0300
türki̇ye
rezan epözdemir
gözaltı
avukat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/18/1042520491_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0db2ae05e90017c37788472dc3f29143.jpg
Rezan Epözdemir gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla evi ve işyerinde arama yapılan, dijital materyallerine el konan avukat Rezan Epözdemir'in pasaportuna da dört ayrı suçlamayla tahdit konuldu.Kritik davaların avukatıTürkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü.Epözdemir'in sabah saatlerinde Londra’ya gitme hazırlığı yaptığı da iddia edildi.Rezan Epözdemir kimdir?Rezan Özdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı üniversite yüksek lisans yapan Özdemir, adını birçok ünlü davayla duyurdu. İlk adını duyurduğu dava, Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 tarihinde öldürülmesine ilişkin dava oldu. Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Epözdemir, daha sonra kamuoyunda dikkat çeken önemli davaları üstlendi. Epözdemir, bir hukuk börosu işletiyor ve şirketlere danışmanlık da yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/minguzzi-davasinda-avukat-epozdemire-tehditte-yakalama-karari-cikti-1098059587.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/18/1042520491_239:0:2462:1667_1920x0_80_0_0_3cf9aaf98bae6faea5a2363ebbbe02f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avukat rezan epözdemir gözaltına alındı,rezan epözdemir kimdir?, rezan epözdemir, rezan epözdemir neden gözaltına alındı, rezan epözemir pasaport
avukat rezan epözdemir gözaltına alındı,rezan epözdemir kimdir?, rezan epözdemir, rezan epözdemir neden gözaltına alındı, rezan epözemir pasaport
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
Ünlü avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Rezan Epözdemir gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla evi ve işyerinde arama yapılan, dijital materyallerine el konan avukat Rezan Epözdemir'in pasaportuna da dört ayrı suçlamayla tahdit konuldu.
Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü.
Epözdemir'in sabah saatlerinde Londra’ya gitme hazırlığı yaptığı da iddia edildi.
Rezan Özdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
Aynı üniversite yüksek lisans yapan Özdemir, adını birçok ünlü davayla duyurdu. İlk adını duyurduğu dava, Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 tarihinde öldürülmesine ilişkin dava oldu. Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Epözdemir, daha sonra kamuoyunda dikkat çeken önemli davaları üstlendi.
Epözdemir, bir hukuk börosu işletiyor ve şirketlere danışmanlık da yapıyor.