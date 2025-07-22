https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/minguzzi-davasinda-avukat-epozdemire-tehditte-yakalama-karari-cikti-1098059587.html

Minguzzi davasında Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı

Minguzzi davasında Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı

Sputnik Türkiye

Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T12:38+0300

2025-07-22T12:38+0300

2025-07-22T12:38+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

rezan epözdemir

kadıköy

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Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e yönelik tehditte önemli bir gelişme yaşandı. Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-davasi-2-ekime-ertelendi-1097952371.html

türki̇ye

kadıköy

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mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, kadıköy