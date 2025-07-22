https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/minguzzi-davasinda-avukat-epozdemire-tehditte-yakalama-karari-cikti-1098059587.html
Minguzzi davasında Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı
Minguzzi davasında Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı
Sputnik Türkiye
Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T12:38+0300
2025-07-22T12:38+0300
2025-07-22T12:38+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
rezan epözdemir
kadıköy
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Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e yönelik tehditte önemli bir gelişme yaşandı. Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-davasi-2-ekime-ertelendi-1097952371.html
türki̇ye
kadıköy
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mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, kadıköy
mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, kadıköy
Minguzzi davasında Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı
Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı.
Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e yönelik tehditte önemli bir gelişme yaşandı.
Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı