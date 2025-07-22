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Minguzzi davasında Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı
Minguzzi davasında Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı
Sputnik Türkiye
Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T12:38+0300
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mattia ahmet minguzzi
rezan epözdemir
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Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e yönelik tehditte önemli bir gelişme yaşandı. Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-davasi-2-ekime-ertelendi-1097952371.html
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mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, kadıköy
mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, kadıköy

Minguzzi davasında Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı

12:38 22.07.2025
© DHAAvukat Rezan Epözdemir
Avukat Rezan Epözdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© DHA
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Avukat Epözdemir'e tehditte yakalama kararı çıktı.
Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e yönelik tehditte önemli bir gelişme yaşandı.
Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi
17 Temmuz, 11:33
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