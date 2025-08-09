Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/canakkaledeki-2-orman-yangininda-son-durumu-bakan-yumakli-duyurdu-ilerlemesi-durduruldu-1098460337.html
Çanakkale'deki 2 orman yangınında son durumu Bakan Yumaklı duyurdu: 'İlerlemesi durduruldu'
Çanakkale'deki 2 orman yangınında son durumu Bakan Yumaklı duyurdu: 'İlerlemesi durduruldu'
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ikinci gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında 4... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T09:23+0300
2025-08-09T10:42+0300
türki̇ye
çanakkale
orman yangını
orman genel müdürlüğü
i̇brahim yumaklı
çanakkale onsekiz mart üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098460472_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9205cd4e7b2c35c516fbde6891c750f7.jpg
Çanakkale’nin Sarıcaeli köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan başlatılan müdahaleyle alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece boyu süren çalışmalara değinerek, “Her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 uçak, 9 helikopter, 92 arazöz, 6 iş makinesi ve 541 personel ile müdahale edildiğini açıkladı. Ekipler, saatte 56 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarla mücadele ederken alevlerin yeniden yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.ÇOMÜ kampüsü ve bakım merkezi tahliye edildiYangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü tedbiren boşaltıldı. Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Üniversite sınırlarımızda yanan bina yok ancak tüm tedbirleri aldık.” açıklamasında bulundu.Ayrıca Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi’nde kalan 52 vatandaş ve radyo-televizyon verici kulesindeki 2 kişi tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde ise dumandan etkilenmemesi için bazı hastalar kısmen başka alanlara nakledildi.4 şüpheli gözaltındaYangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.5 köy tahliye edilmiştiYiğitler köyü kırsalında dün çıkan, ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/canakkalede-yangin-ormana-sicradi-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1098449115.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098460472_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a88c1796069b8794ac563d08d8305fa9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale, orman yangını, orman genel müdürlüğü, i̇brahim yumaklı, çanakkale onsekiz mart üniversitesi
çanakkale, orman yangını, orman genel müdürlüğü, i̇brahim yumaklı, çanakkale onsekiz mart üniversitesi

Çanakkale'deki 2 orman yangınında son durumu Bakan Yumaklı duyurdu: 'İlerlemesi durduruldu'

09:23 09.08.2025 (güncellendi: 10:42 09.08.2025)
© Fotoğraf : Burak AkayÇanakkale orman yangını
Çanakkale orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© Fotoğraf : Burak Akay
Abone ol
Çanakkale’nin Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ikinci gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında 4 şüpheli gözaltına alındı. Bazı bölgelerde tahliyeler gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı, gece boyu süren çalışmalara değinerek, “Her iki yangının da ilerlemesi durduruldu" açıklamasını yaptı.
Çanakkale’nin Sarıcaeli köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan başlatılan müdahaleyle alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece boyu süren çalışmalara değinerek, “Her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 uçak, 9 helikopter, 92 arazöz, 6 iş makinesi ve 541 personel ile müdahale edildiğini açıkladı. Ekipler, saatte 56 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarla mücadele ederken alevlerin yeniden yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

ÇOMÜ kampüsü ve bakım merkezi tahliye edildi

Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü tedbiren boşaltıldı. Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Üniversite sınırlarımızda yanan bina yok ancak tüm tedbirleri aldık.” açıklamasında bulundu.
Ayrıca Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi’nde kalan 52 vatandaş ve radyo-televizyon verici kulesindeki 2 kişi tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde ise dumandan etkilenmemesi için bazı hastalar kısmen başka alanlara nakledildi.

4 şüpheli gözaltında

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

5 köy tahliye edilmişti

Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan, ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Çanakkale orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
TÜRKİYE
CANLI Çanakkale'de orman yangını yerleşim yerlerini sardı: Boğaz ve havalimanı kapatıldı, 3 köy tahliye edildi
Dün, 14:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала