Çanakkale'deki 2 orman yangınında son durumu Bakan Yumaklı duyurdu: 'İlerlemesi durduruldu'

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ikinci gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında 4 şüpheli gözaltına alındı.
09:23 09.08.2025 (güncellendi: 10:42 09.08.2025)
Çanakkale’nin Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ikinci gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında 4 şüpheli gözaltına alındı. Bazı bölgelerde tahliyeler gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı, gece boyu süren çalışmalara değinerek, “Her iki yangının da ilerlemesi durduruldu" açıklamasını yaptı.
Çanakkale’nin Sarıcaeli köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan başlatılan müdahaleyle alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece boyu süren çalışmalara değinerek, “Her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 uçak, 9 helikopter, 92 arazöz, 6 iş makinesi ve 541 personel ile müdahale edildiğini açıkladı. Ekipler, saatte 56 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarla mücadele ederken alevlerin yeniden yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.
ÇOMÜ kampüsü ve bakım merkezi tahliye edildi
Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü tedbiren boşaltıldı. Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Üniversite sınırlarımızda yanan bina yok ancak tüm tedbirleri aldık.” açıklamasında bulundu.
Ayrıca Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi’nde kalan 52 vatandaş ve radyo-televizyon verici kulesindeki 2 kişi tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde ise dumandan etkilenmemesi için bazı hastalar kısmen başka alanlara nakledildi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan, ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.