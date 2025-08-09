Yargıtay'dan şaşırtan karar: Banyo yapan kadını izlemek 'cinsel taciz' sayılmadı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/yargitaydan-sasirtan-karar-banyo-yapan-kadini-izlemek-cinsel-taciz-sayilmadi-1098465524.html
Yargıtay ilginç bir karara imza atarak, banyo yapan kadını evinin penceresinden izleyen sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği 'cinsel taciz' kararını bozdu. Daire, olayda cinsel nitelikli bir eylem ya da fiziki temasın bulunmadığını, sanığın yalnızca izleme fiilinde bulunduğunu belirterek eylemin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna karar verdi.Yerel mahkeme 'cinsel taciz' dediSabah'ın haberine göre, banyo yapan kadını, evinin 130 santimetre yükseklikteki penceresinden izleyen bir kişi hakkında görülen davada yerel mahkeme, bu eylemin Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesi kapsamında "cinsel taciz" suçunu oluşturduğuna hükmederek sanığı mahkûm etti.Yargıtay 'cinsel nitelikli bir eylem' yok dediAncak Yargıtay Ceza Dairesi, yerel mahkemenin bu yorumunu yerinde bulmadı. Daire, olayda cinsel nitelikli bir eylem ya da fiziki temasın bulunmadığını, sanığın yalnızca izleme fiilinde bulunduğunu belirterek eylemin TCK'nın 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna karar verdi.Yargıtay, sanığın mağdur kadının özel ve mahrem alanına, yani banyosuna yönelik bakışının, onun özel hayatına izinsiz bir müdahale olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Sanığın, kadının evinin penceresinden içeriye bakarak onu banyo yaparken izlemesi, kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir fiildir. Bu nedenle sanığın, TCK'nın 134/1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerekirken yanlış bir şekilde cinsel taciz suçundan hüküm kurulmuştur." denildi.
