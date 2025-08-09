https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/prof-dr-naci-gorurden-kuzey-ege-uyarisi-fay-hattini-isaret-etti-cok-yakin-geriliyor-1098461500.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Kuzey Ege uyarısı: Fay hattını işaret etti, 'çok yakın, geriliyor'

Prof. Dr. Naci Görür'den Kuzey Ege uyarısı: Fay hattını işaret etti, 'çok yakın, geriliyor'

Sputnik Türkiye

AFAD, Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Deprem KAF’ın... 09.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-09T09:58+0300

2025-08-09T09:58+0300

2025-08-09T09:58+0300

türki̇ye

deprem

ege

naci görür

ege denizi

kuzey ege

kuzey anadolu fayı

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093346877_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6a841162b6717b3aa54444cde49c7a6f.png

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı bildirildi.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Az önce Yunanistan’ın ana karaya bağlı Eğriboz yarımadasında 4.3 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın veya aynı zonda” ifadelerini kullandı.Kuzey Ege’nin tektonik riskine dikkat çektiGörür, açıklamasında Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki risklere de vurgu yaptı. “Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor” diyen Görür, bölgenin hem sıkışma hem de kayma hareketlerine maruz kaldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/canakkaledeki-2-orman-yangininda-son-durumu-bakan-yumakli-duyurdu-ilerlemesi-durduruldu-1098460337.html

türki̇ye

ege

ege denizi

kuzey ege

kuzey anadolu fayı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ege denizi deprem, ege denizi'nde deprem, ege denizi son dakika, ege denizi deprem son dakika, afad deprem, afad ege deprem, ege deprem bugün, ege deprem haberleri, ege denizi deprem büyüklüğü, ege denizi 3.5 deprem, naci görür deprem uyarısı, naci görür ege deprem, kuzey ege deprem, kuzey anadolu fayı deprem, kaf güney kolu deprem, ege denizi son depremler, ege denizi deprem listesi, ege denizi'nde bugün deprem oldu mu