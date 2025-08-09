https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/prof-dr-naci-gorurden-kuzey-ege-uyarisi-fay-hattini-isaret-etti-cok-yakin-geriliyor-1098461500.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093346877_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6a841162b6717b3aa54444cde49c7a6f.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı bildirildi.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Az önce Yunanistan’ın ana karaya bağlı Eğriboz yarımadasında 4.3 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın veya aynı zonda” ifadelerini kullandı.Kuzey Ege’nin tektonik riskine dikkat çektiGörür, açıklamasında Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki risklere de vurgu yaptı. “Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor” diyen Görür, bölgenin hem sıkışma hem de kayma hareketlerine maruz kaldığını belirtti.
Prof. Dr. Naci Görür'den Kuzey Ege uyarısı: Fay hattını işaret etti, 'çok yakın, geriliyor'
AFAD, Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın” diyerek bölge için dikkat çekici uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı bildirildi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Az önce Yunanistan’ın ana karaya bağlı Eğriboz yarımadasında 4.3 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın veya aynı zonda” ifadelerini kullandı.
Kuzey Ege’nin tektonik riskine dikkat çekti
Görür, açıklamasında Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki risklere de vurgu yaptı. “Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor” diyen Görür, bölgenin hem sıkışma hem de kayma hareketlerine maruz kaldığını belirtti.