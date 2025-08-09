Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yablonovka yerleşiminin 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun kararlı faaliyetleri sonucu ele geçirildiğini açıkladı.



Özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağı, 2 güdümlü hava bombası, ABD yapımı 2 HIMARS roketi ile 457 İHA'yı imha etti.



Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki İHA depolama ve fırlatma noktalarının yanı sıra Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 142 bölgedeki geçici konuşlanma yerlerini havaya uçurdu.