https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimi-daha-ukraynali-guclerden-temizledi-1098469485.html
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimi daha Ukraynalı güçlerden temizledi
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimi daha Ukraynalı güçlerden temizledi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, düşman güçlerini püskürtmeyi sürdürüyor. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T14:22+0300
2025-08-09T14:22+0300
2025-08-09T14:22+0300
dünya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
su-27
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rus ordusu
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098468539_0:187:3200:1988_1920x0_80_0_0_ce47b8712e4bcfe26fc0fd0b9c8d53fb.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yablonovka yerleşiminin 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun kararlı faaliyetleri sonucu ele geçirildiğini açıkladı.Özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağı, 2 güdümlü hava bombası, ABD yapımı 2 HIMARS roketi ile 457 İHA'yı imha etti.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki İHA depolama ve fırlatma noktalarının yanı sıra Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 142 bölgedeki geçici konuşlanma yerlerini havaya uçurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/pasinyan-azerbaycanla-toprak-takasi-yapabiliriz-1098465164.html
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098468539_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0afdd1d574228133ee4b0578b284f00d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, su-27, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, özel askeri harekat
ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, su-27, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, özel askeri harekat
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimi daha Ukraynalı güçlerden temizledi
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, düşman güçlerini püskürtmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yablonovka yerleşiminin 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun kararlı faaliyetleri sonucu ele geçirildiğini açıkladı.
Özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağı, 2 güdümlü hava bombası, ABD yapımı 2 HIMARS roketi ile 457 İHA'yı imha etti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki İHA depolama ve fırlatma noktalarının yanı sıra Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin 142 bölgedeki geçici konuşlanma yerlerini havaya uçurdu.