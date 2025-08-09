https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/uygun-fiyat-icin-market-market-gezmeye-son-50-bine-yakin-urunun-fiyati-tek-uygulamadan-gorulecek-1098468240.html

Uygun fiyat için market market gezmeye son: 50 bine yakın ürünün fiyatı tek uygulamadan görülecek

Türkiye genelinde 50 bine yakın ürünün fiyatı yeni açılan tek bir platformda görülecek. 09.08.2025, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

mehmet fatih kacır

tübi̇tak

ticaret bakanlığı

market

Uygun fiyat için market market gezme dönemi sona eriyor. Türkiye genelinde 50 bine yakın ürünün fiyatı yeni açılan tek bir platformda tüketicilere sunulacak. Uygulamada ürün arayarak fiyat karşılaştırması da yapılabilecek. 'Market fiyatı' uygulamasıyla görülebilecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK imzası taşıyan “Market Fiyatı” uygulamasının yayında olduğunu duyurdu. Bakan Kacır sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."Uygulama üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabiliyor.

