https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/uygun-fiyat-icin-market-market-gezmeye-son-50-bine-yakin-urunun-fiyati-tek-uygulamadan-gorulecek-1098468240.html
Uygun fiyat için market market gezmeye son: 50 bine yakın ürünün fiyatı tek uygulamadan görülecek
Uygun fiyat için market market gezmeye son: 50 bine yakın ürünün fiyatı tek uygulamadan görülecek
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde 50 bine yakın ürünün fiyatı yeni açılan tek bir platformda görülecek. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T13:20+0300
2025-08-09T13:20+0300
2025-08-09T13:20+0300
ekonomi̇
mehmet fatih kacır
tübi̇tak
ticaret bakanlığı
market
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86db066d5056bf16906ec381665f12c1.jpg
Uygun fiyat için market market gezme dönemi sona eriyor. Türkiye genelinde 50 bine yakın ürünün fiyatı yeni açılan tek bir platformda tüketicilere sunulacak. Uygulamada ürün arayarak fiyat karşılaştırması da yapılabilecek. 'Market fiyatı' uygulamasıyla görülebilecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK imzası taşıyan “Market Fiyatı” uygulamasının yayında olduğunu duyurdu. Bakan Kacır sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."Uygulama üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/calisanlar-bayildi-bakanlik-harekete-gecti-gizli-mufettisler-gorevde-1098438145.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_236774d3829a439b42af2d5622de02b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet fatih kacır, tübi̇tak, ticaret bakanlığı, market
mehmet fatih kacır, tübi̇tak, ticaret bakanlığı, market
Uygun fiyat için market market gezmeye son: 50 bine yakın ürünün fiyatı tek uygulamadan görülecek
Türkiye genelinde 50 bine yakın ürünün fiyatı yeni açılan tek bir platformda görülecek.
Uygun fiyat için market market gezme dönemi sona eriyor. Türkiye genelinde 50 bine yakın ürünün fiyatı yeni açılan tek bir platformda tüketicilere sunulacak. Uygulamada ürün arayarak fiyat karşılaştırması da yapılabilecek.
'Market fiyatı' uygulamasıyla görülebilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK imzası taşıyan “Market Fiyatı” uygulamasının yayında olduğunu duyurdu. Bakan Kacır sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."
Uygulama üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabiliyor.