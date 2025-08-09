Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/turkiye-kavruldu-son-55-yilin-en-sicak-temmuz-ayi-yasandi-1098470444.html
Türkiye kavruldu: Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
Türkiye kavruldu: Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26.8 derece olarak ölçülürken kayıtlara son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak geçti.
Türkiye, temmuz ayında mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla boğuştu. Kayıtlara göre de temmuz ayı son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olurken, temmuz ayı ortalama sıcaklığının 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştı. Rekor sıcaklıklar temmuza damga vurduÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'de geçen ayın son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu paylaşıldı.Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığının 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştığı ve son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.İklim değerlendirmesinde kullanılan 220 istasyondan 66'sında rekor değerlerin ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Şırnak'ın Cizre ilçesinin yer aldığı belirtildi.Açıklamada, Cizre'de ortalama temmuz sıcaklığının 49,1 derece olduğu, geçen ay ise bu değerin 49,4 dereceye yükseldiği kaydedildi.Öte yandan açıklamada, analizlerde kullanılan 220 istasyon haricinde olan Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 dereceyle temmuz ayı Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığı hatırlatıldı.
Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26.8 derece olarak ölçülürken kayıtlara son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak geçti.
Türkiye, temmuz ayında mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla boğuştu. Kayıtlara göre de temmuz ayı son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olurken, temmuz ayı ortalama sıcaklığının 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştı.

Rekor sıcaklıklar temmuza damga vurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'de geçen ayın son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu paylaşıldı.
Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığının 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştığı ve son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
İklim değerlendirmesinde kullanılan 220 istasyondan 66'sında rekor değerlerin ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Şırnak'ın Cizre ilçesinin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, Cizre'de ortalama temmuz sıcaklığının 49,1 derece olduğu, geçen ay ise bu değerin 49,4 dereceye yükseldiği kaydedildi.
Öte yandan açıklamada, analizlerde kullanılan 220 istasyon haricinde olan Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 dereceyle temmuz ayı Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığı hatırlatıldı.
